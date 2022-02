God of War su PC ha raggiunto un record che lo rende un “Dio”

Il successo ottenuto dal porting PC di God of War è sicuramente un dato di fatto, a cui ora si aggiunge un traguardo realmente sorprendente.

Del resto, l’ultimo God of War è stato uno dei giochi più attesi dai giocatori su personal computer, i quali non vedevano l’ora di poter mettere le mani sull’avventura uscita in origine su console PS4.

In breve tempo, il gioco è diventato l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC, cosa questa che a quanto pare non è passata inosservata.

Ora, quindi, tra un aggiornamento e un altro, Jetpack Interactive e Santa Monica hanno confermato che l’odissea di Kratos e figlio ha raggiunto delle vendite stratosferiche.

Come riportato anche da DSOGaming, God of War sembra essere diventato il gioco Sony più venduto finora su PC. Il titolo è uscito il 14 gennaio scorso e secondo SteamSpy, ha già venduto almeno 2 milioni di copie su personal computer.

Più precisamente, SteamSpy stima che il gioco abbia venduto tra le due e i cinque milioni di copie. Il servizio in questione traccia solo i profili pubblici, il che significa che i giocatori con profili privati (e che possiedono il gioco) non vengono conteggiati.

Pertanto, e teoricamente, le vendite effettive su PC potrebbero essere più alte rispetto ai due milioni, visto e considerato che GOW è disponibile tramite altri servizi digitali per PC, come anche Epic Games Store.

A fronte di ciò, in meno di un mese, la versione PC del titolo Santa Monica sarebbe quindi riuscita a raggiungere l’obiettivo dei 2 milioni.

Il lavoro realizzato per portare God of War su PC è stato così impressionante da aver già gettato le basi per Ragnarok, sequel in uscita su PS4 e PS5 nel corso del 2022.

Avete letto anche che alcuni giocatori hanno usato delle mod per rendere la grafica di God of War PC ancora più bella, nonostante non ce ne fosse bisogno?

Infine, per non farsi mancare proprio niente, c’è chi ne ha subito approfittato per riportare il «vecchio» Kratos in vita, direttamente dai primi capitoli della serie.