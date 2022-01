God of War PC è un trionfo: è l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre

Dopo pochissimi giorni dal lancio, è ormai possibile affermare con assoluta certezza che God of War PC non è altro che un incredibile trionfo per Sony.

L’edizione PC di God of War ha infatti totalizzato fin da subito numeri impressionanti, che hanno permesso all’avventura di Kratos di sbaragliare in breve tempo la concorrenza delle altre esclusive di casa PlayStation.

E se fino allo scorso sabato i numeri dell’esclusiva di Santa Monica erano solo di poco inferiori a un’altra grande esclusiva Sony, nelle ultime ore la situazione si è decisamente ribaltata in favore di Kratos.

Come riportato da PCGamesN, la bellissima produzione di casa Sony è infatti già diventata un vero e proprio best seller su Steam, il popolare negozio e piattaforma PC, utile anche per raccogliere il consenso degli utenti sui videogiochi più attesi.

L’analista Benji-Sales ha sottolineato infatti la bontà dei numeri ottenuti da God of War su Steam: si tratta della prima esclusiva PlayStation Studios ad aver raggiunto oltre 70.000 giocatori in contemporanea.

Per la precisione, l’ultima avventura di Kratos ha visto un picco di 73.529 giocatori collegati in contemporanea, contro i 56.557 di Horizon Zero Dawn e i 27.450 di Days Gone.

Secondo l’analista, questi dati significano che le versioni PC sono riuscite a vendere un considerevole numero di copie, portando con molta probabilità al raggiungimento complessivo di oltre 20 milioni di copie vendute di God of War in tutto il mondo.

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 16, 2022