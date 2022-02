God of War si aggiorna di nuovo su PC: ecco cosa cambia

Il grande successo ottenuto dal porting PC di God of War ha sicuramente messo d’accordo critica e pubblico, nonostante il rilascio di nuovi aggiornamenti non sia mai fuori discussione.

God of War è stato infatti uno dei giochi più attesi dall’utenza personal computer, visto che da alcune settimane anche loro possono godere dell’avventura nata su console PS4.

Del resto, il gioco è diventato l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC, quindi non sorprende che il supporto al titolo sia assolutamente continuativo.

Ora, dopo i precedenti aggiornamenti rilasciati nelle scorse settimane, Jetpack Interactive e Santa Monica hanno rilasciato un nuovo update.

Secondo le note ufficiali, la patch 1.0.5 aggiunge una modalità mouse di precisione, la quale punta a migliorare significativamente l’esperienza per chi decide di usare il dispositivo in questione (via DSOGaming).

La modalità mouse di precisione funziona infatti ignorando l’implementazione predefinita della conversione mouse-camera.

Un’ulteriore regolazione della sensibilità può essere eseguita modificando i valori nel file settings.ini presente nella cartella di installazione del gioco. Inoltre, questa modalità non dovrebbe essere usata insieme all’Aim Assist.

Oltre a questa nuova modalità del mouse, l’aggiornamento 1.0.5 contiene una serie di correzioni di una certa rilevanza.

Ad esempio, il TAA (Temporal anti-aliasing) non causerà più sfocature quando la scala di rendering è inferiore al 100%, mentre l’audio del gioco dovrebbe ora essere disattivato quando l’applicazione è in background.

Come sempre, Steam farà partire in download questo aggiornamento in automatico la prossima volta che lancerete semplicemente il client dai vostri PC.

Restando in tema, ricordiamo che il lavoro realizzato per portare God of War su PC è stato talmente impressionante da aver già gettato le basi per Ragnarok, il sequel in uscita su PS4 e PS5.

Ma non solo: il lancio del gioco di Santa Monica su PC ha offerto anche un’ottima opportunità per chi ama personalizzare i propri giochi, visto c’è chi ne ha subito approfittato per riportare il «vecchio» Kratos in vita.

Infine, altri appassionati hanno usato delle mod per rendere la grafica di God of War PC ancora più bella, nonostante di base non ce ne fosse assolutamente bisogno.