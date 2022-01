La grafica di God of War su PC è ancora più bella con queste mod

God of War è arrivato su PC da due giorni e già è diventato un successo.

Le avventure di Kratos e Atreus nel mondo nordico popolato da creature e dei della mitologia norrena si sono fin da subito imposte nel parco delle proposte per PC.

Nella giornata di venerdì, infatti, il capolavoro di Santa Monica originariamente uscito nel 2018 per PS4, ha fatto registrare numeri altissimi circa gli utenti di Steam alle prese con il gioco in maniera simultanea.

Sembra tra l’altro che questo porting per PC sia stato realizzato talmente minuziosamente e attentamente da gettare le basi per il nuovo capitolo della serie che dovrebbe arrivare quest’anno: Ragnarok.

Dato il grande successo del titolo non ci sarebbe dunque da stupirsi nel notare che già i fan si sono messi a lavoro e hanno confezionato già un discreto quantitativo di mod per God of War.

Nella pagina Nexus mods possiamo sfogliare e scegliere già tra ben 15 mod.

C’è da dire però che la maggior parte di esse sono di reshade e dunque non apportano sostanziali modifiche al gioco, se non la variazione di ombreggiature, colori e a volte anche una maggiore ottimizzazione dell’illuminazione.

Tra le mod presenti troviamo ad esempio la Mythology ReShade che, a giudicare dagli screenshot, dona al gioco un colpo d’occhio un po’ cinematografico e introduce toni di colori tendenti al blu e rosso.

Abbiamo poi la Clear Fantasy ReShade, che ha l’obbiettivo di rendere le immagini più vivide e in maggiore contrasto.

La cosa da sottolineare è che queste mod – che quindi si concentrano soprattutto a modificare illuminazione, contrasti, colori e sfumature – hanno davvero un impatto molto basso sulle prestazioni generali, e quindi possono essere utilizzate da praticamente qualsiasi PC.

Insomma se volete sbizzarrirvi e provare queste nuove mod, vi ricordiamo che potete scaricarle a questo link.

Infine, se volete saperne di più su God of War per PC, potete leggere la nostra recensione, in cui abbiamo sottolineato come il gioco ci continui ancora a meravigliare.