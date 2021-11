Visto che anche in New World c’è l’inflazione, potete approfittarne con il vostro oro

New World sicuramente non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori.

L’MMO di Amazon ha avuto un esordio decisamente impattante che lo ha visto distinguersi e rivaleggiare con altri titoli storici del genere.

Nonostante il grande successo iniziale il gioco è stato protagonista di una perdita di utenti davvero significativa e adesso si attesta intorno ai 135mila giocatori a settimana, decisamente pochi rispetto alle cifre iniziali.

Nonostante Amazon sia stata sincera con i giocatori e abbia ammesso i numerosi problemi che affliggono il titolo, sembra esserci sempre qualcosa a irritare i fan del gioco e a spingerli a trovare soluzioni alternative (come la famosa minimappa).

Adesso i fan sembra abbiano posto rimedio ad un altro dei problemi riscontrati nel gioco, a cui il team ha però promesso di trovare soluzione, ovvero quello della duplicazione dell’oro e dei materiali.

In New World livellare non è semplice, sicuramente anche grazie al fatto che il titolo è ricchissimo di posti da esplorare e cose nuove da scoprire, ma adesso un giocatore ha individuato un modo che potrebbe aiutare i novizi che vogliono creare un nuovo personaggio.

L’utente di Reddit chiamato Rheality_ ha condiviso una foto tramite cui consiglia ai nuovi giocatori di evitare di riparare equipaggiamento e oggetti danneggiati e piuttosto suggerisce di acquistarne di nuovi, da altri giocatori che li rendono disponibili.

Tutto ciò si giustifica proprio attraverso il bug della duplicazione dell’oro.

In questo momento infatti in New World c’è una consistente inflazione, dunque dato che una volta morti i personaggi si ritroveranno con l’equipaggiamento indossato e nella borsa danneggiato (a volte anche molto), sarebbe meglio soprattutto all’inizio evitare di ripararlo, il che può essere molto costoso, e comprare nuovi oggetti.

Alcune volte dunque i giocatori potranno trovarsi nella situazione in cui riparare un’arma o un pezzo di armatura costerebbe dai 20 a 50 di oro, mentre comprare un oggetto migliore costerebbe di meno, proprio a causa della sopracitata inflazione.

Nel frattempo, se notate che i vostri server sono poco popolati, potete trasferirvi in altri mondi grazie agli ultimi update del gioco.

Infine, nonostante sia pieno di problemi, il titolo di Amazon è comunque stato un successo tanto evidente da spingere l’azienda a voler puntare di più sui videogiochi.