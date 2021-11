New World è senza giocatori, ma è già pronta una soluzione geniale

Sembra che New World non stia vivendo il migliore dei momenti, ma Amazon ha la soluzione pronta per ripopolare i suoi server.

Il gioco di Amazon ha esordito in maniera molto prepotente in una scena già molto affollata, creandosi subito un suo spazio ben preciso.

Ma nella sua breve vita, New World si è dovuto scontrare con tantissimi problemi, ai quali ha dovuto porre rimedio in fretta e furia un sacco di volte.

Adesso, invece, sembra proprio che il momento di gloria dell’MMO di Amazon sia finito, perché i giocatori sono sempre di meno ad ogni giorno che passa.

Dopo aver raggiunto dei picchi importanti di giocatori in contemporanea, arrivando poco sotto al milione di utenti, New World si ritrova invece ai suoi minimi storici.

Il titolo viaggia attualmente su delle cifre di circa 135mila utenti a settimana, decisamente poco se paragonati a quelli dei primissimi giorni.

Ma Amazon ha la soluzione pronta, come riporta Gamespot, perché il grande piano per poter aumentare il numero dei giocatori è in arrivo.

Dopo aver permesso ai giocatori di potersi trasferire nei server gratuitamente, nel futuro prossimo verranno uniti i server di New World.

Il problema è sorto da una segnalazione di un utente, visto che molti contenuti dell’endgame dipendono dalla presenza di altri giocatori, e ora è difficile completarli.

La risposta degli sviluppatori non è tardata ad arrivare, e sostanzialmente hanno promesso che i server verranno uniti insieme, ma ci vuole altro tempo per testare il tutto ed effettuare l’operazione in sicurezza.

Nel frattempo, se i vostri server sono vuoti, potete andare in altri mondi grazie ai trasferimenti gratuiti aggiunti di recente nel gioco.

Amazon sta facendo il possibile per porre rimedio alla situazione, e anche di recente bisogna ammettere che è stata molto sincera nel manifestare le proprie intenzioni.

Nonostante tutto New World ha fatto fare così tanti soldi ad Amazon che il colosso dell’ecommerce sta pensando di mettere i videogiochi davanti a cinema e musica, nelle priorità.