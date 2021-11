Amazon sincera: New World ha un sacco di problemi da risolvere

Continuano i problemi di New World, l’MMORPG di Amazon si è imposto da subito sul mercato (sebbene ci sia già stata un’emorragia di utenti dai server) e ha sicuramente fatto parlare già abbastanza di sé.

Il titolo è infatti stato protagonista di numerose discussioni in merito a bug, trucchi scoperti e problemi vari che hanno compromesso la qualità dell’avventura per i giocatori.

New World tuttavia è partito benissimo e, nel tentativo di rivaleggiare con il diretto concorrente Final Fantasy XIV, ha ottenuto un successo talmente evidente che Amazon ha pensato bene di iniziare a dare priorità ai giochi piuttosto che ad altre produzioni.

Il gioco sta però attraversando un periodo di transizione in cui sono evidenti i numerosi problemi presenti, e adesso (via The Gamer) sono gli sviluppatori stessi a guardare in faccia la realtà ammettendo che effettivamente c’è qualcosa che non va.

Nel forum di New World si può leggere un lungo post in cui vengono passati in rassegna tutti i bug che il gioco ha riscontrato, sia quelli a cui è stato posto rimedio sia quelli ancora da risolvere.

La prima questione trattata è proprio l’agognato server transfer, che il team aveva promesso di inserire per poter permettere ai giocatori di spostarsi in altri server ma che latita – si tratta ovviamente di una scia di inconvenienti dovuti alle code infinite che si sono create al lancio del gioco.

Ed è proprio del problema legato ai server che si legge subito nel post dedicato sul forum ufficiale del titolo, a tal proposito gli sviluppatori si sono espressi in questo modo:

«Quando starete leggendo questo il character transfer sarà stato riattivato e la maggior parte dei giocatori potranno muovere il proprio personaggio in altri server. […] Ci impegniamo affinché la nostra community sia soddisfatta […] continueremo a monitorare i vostri feedback dopo che questa ondata di character transfer sarà completata e se necessario offriremo la possibilità di ulteriori trasferimenti».

Un altro exploit che aveva messo i bastoni tra le ruote ai giocatori in questo periodo è stato sicuramente quello che permetteva la creazione di oro infinito sfruttando un glitch nel gioco. Da qui il conseguente blocco temporaneo di ogni trasferimento di beni da parte degli sviluppatori.

Il tutto ha ovviamente creato un evidente problema di economia nel gioco, con utenti che smettevano di utilizzare il denaro, deflazione e via dicendo.

A quanto pare però il problema è sulla via della risoluzione:

«Da alcuni dati, l’economia si attesta a livelli accettabili.Tutti i server stanno creando più soldi di quelli che vengono rimossi, di un buon margine».

Sembra insomma che Amazon si stia dando da fare per risolvere il risolvibile e che si stia dimostrando attenta ai feedback dei giocatori.

Ricordiamo che New World ha avuto anche un glitch che rischia di fare stragi di giocatori.

Aspettando che bug e glitch venissero aggiustati i giocatori non se ne sono stati con le mani in mano, e hanno posto fine al problema della minimappa da soli.