New World sta facendo così tanti soldi che Amazon vuole fare altri giochi

Nonostante i tanti problemi, New World è partito decisamente con il piede giusto e l’MMO di Amazon sta facendo davvero dei bei numeri.

In un segmento di mercato che è dominato da titoli come Final Fantasy XIV, per fare un esempio, New World potrebbe davvero ricavarsi un suo spazio.

Il progetto è in sviluppo da molti anni, e all’interno degli studi di Amazon è uno dei progetti più importanti mai realizzati, ed è stato rinviato più volte proprio per questo motivo.

Inoltre, dopo il flop di Crucible su cui c’erano tante aspettative ma che è stato cancellato poco dopo il lancio, lo scetticismo era anche comprensibile nei confronti del nuovo progetto.

Invece, con buona pace degli scettici, New World è un tale successo che Amazon sta rivedendo i propri piani di investimento per il futuro.

Lo rivela PC Gamer, con un estratto del CEO Andy Jassy di Amazon il quale crede che l’azienda possa investire di più nei videogiochi, anche più di quanto faccia per musica, tv e film.

Che Amazon Prime Video possa essere soppiantato da una divisione gaming, in futuro? Non è da escludere, perché il successo di New World ha fatto capire all’azienda di aver trovato il suo ritmo nel mondo videoludico.

Jassy, che ha sostituito Jeff Bezos non molto tempo fa, ha anche risposto in maniera graffiante a un vecchio report di Bloomberg, nel quale si denigrava l’operato di Amazon nell’ambito gaming:

«C’erano un sacco di articoli, con persone che dicevano cose tipo “Amazon sa come costruire bene tutto tranne i giochi, perché non sanno costruire giochi?”. Ci vuole un po’ prima di trovare una hit, o molte, ma non hanno perso la loro motivazione.»

New World rappresenta un punto di svolta per Amazon, quindi, che da adesso sa di avere le capacità per riuscire a creare un prodotto di successo.

Ci vorrà tempo per capire se questo sarà un fenomeno passeggero o duraturo, ma intanto al lancio i numeri del gioco sono stati notevoli.

Nel mentre, il progetto Amazon Luna è rimasto un po’ in alto mare in attesa che venga potenziato.

Merito del successo di New World è anche di Twitch, che però oggi non se la sta passando esattamente bene a causa del grande furto dei dati.