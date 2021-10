New World aggiornamento 1.0.3, tra le novità c’è l’atteso Server Transfer

Continua il supporto al granitico New World, l’MMO più chiacchierato del momento attorno al quale emergono sempre molte storie dalla community.

Il gioco di Amazon ha esordito in maniera molto prepotente in una scena già molto affollata, creandosi subito un suo spazio ben preciso.

Nonostante la sua breve vita, New World ha dovuto affrontare già alcune polemiche ed ondate di critiche niente male, tra cui la questione del trasferimento degli account.

L’attesissima feature del Server Transfer era molto attesa, anche perché legata al problema delle code di accesso lunghissime dei primi giorni.

Le cose sembrano finalmente cominciare a sistemarsi, perché è arrivato l’aggiornamento 1.0.3 di New World che ha portato molte novità.

Come spesso accade in titoli del genere, il changelog di tutte le modifiche e novità dell’aggiornamento è lunghissimo, tra risoluzione di problemi ed inserimenti di nuove funzionalità.

Rimbalzato dai colleghi di Gamingbolt, l’aggiornamento è veramente molto corposo, perché l’obiettivo del team di sviluppo è quello di cercare di mettere a posto la maggior parte dei problemi il prima possibile.

Sono stati aggiustati molti problemi relativi all’interfaccia, bug minori, fix e risoluzioni varie dei problemi fatti emergere dalla community attraverso i feedback.

Ma tra le cose emerse dal lunghissimo changelog, la funzione sicuramente più importante è quella dell’attivazione dei Server Transfer tanto richiesti. Ora, i giocatori che si sono dovuti iscrivere in un altro server per saltare le code, possono finalmente ricongiungersi.

Va fatto notare, però, che si tratta sempre di un trasferimento all’interno della stessa regione territoriale. Il team di New World ha dichiarato che lavorerà ai server transfer tra regioni, ma per ora non è disponibile.

Una bella notizia per questo aggiornamento, che segue ad un update precedente che già era bello corposo di suo.

I problemi non sono finiti però, perché i giocatori insoddisfatti che si sono trovati costretti a crearsi una minimappa da soli non sono stati ancora ascoltati.

C’è anche la questione del trucco becero per vincere le battaglie tra fazioni, per il quale ancora il team di sviluppo non si è pronunciato.