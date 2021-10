In New World manca la minimappa, così i giocatori se la fanno da soli

Uno dei giochi del momento è sicuramente New World, con il quale Amazon è riuscita a prendersi una parte dei giocatori appassionati di MMO.

Sfidando per altro Final Fantasy XIV, che in pochi anni è riusciti a diventare uno degli MMO più amati di sempre.

Come è stato svelato recentemente in occasione di un evento stampa, durante il quale Square Enix ha dichiarato che FFXIV è il Final Fantasy più di successo di sempre.

Un successo che ha travolto anche New World nei primi giorni dal lancio, riuscendo a superare anche dei videogiochi amatissimi e stoici.

New World ha avuto anche dei problemi tecnici, tra code di svariate ore per riuscire ad entrare nei server, e ancora adesso ci sono cose che non vanno giù ai giocatori.

Ad alcuni non vanno giù alcuni elementi dell’interfaccia, tra cui la mappa, che ricorda quella di Skyrim con la bussola in alto e secondo molti non è funzionale.

Così, come riporta PC Gamer, due giocatori hanno deciso di porre rimedio alle mancanze di New World inserendo una minimappa classica all’interno del gioco.

Il lavoro dell’utente Morbrid è veramente ottimo, lo potete vedere nel video qui sotto, con una minimappa che effettivamente non ha nulla da invidiare a quelle degli open world più blasonati:

La minimappa artigianale di New World mostra i punti di interesse più importanti, con tanto di icone in vista e mobili, luoghi dove trovare risorse, e tutto quello che serve.

Un’ottima soluzione a quello che, secondo molti giocatori, è attualmente uno dei fastidi più importanti di New World. Se, anche voi, siete stanchi di dover aprire e chiudere la mappa in continuazione, potete scaricare il plugin con la minimappa tramite Overwolf.

Nonostante questi problemi, New World sta facendo così tanti soldi che Amazon sta pensando di cambiare le sue priorità in termini di investimenti.

Per quanto riguarda il trasferimento degli account, un altro problema con cui il team si è dovuto confrontare, di recente è arrivata una brutta notizia.

E ci sono anche giocatori che stanno sfruttando dei metodi molto scorretti per vincere le guerre tra fazioni, e non sembra esserci ancora un rimedio.