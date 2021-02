I videogiochi con le migliori storie d’amore per San Valentino

San Valentino è ormai alle porte ed è il momento dell’anno in cui tutti siamo un po’ più felici di essere innamorati –ammesso che lo siate, certo. Se non vedete l’ora di trascorrere delle dolci ora in compagnia della metà migliore di voi stessi, sappiate che ci sono dei videogiochi con delle splendide storie d’amore che sono pronti a mettervi nel mood di San Valentino; o, meglio ancora, che potreste giocare e vivere insieme in attesa del 14 febbraio.

Quali sono, allora, i videogiochi con le migliori storie d’amore che possiate trovare? Ne abbiamo selezionato qualcuno per voi!

I videogiochi con le migliori storie d’amore

Final Fantasy X

L’amore è più forte di ogni altra cosa

L’amore è un motore che fa parte della vita, e se volete rendervi conto di quanto forte possa diventare, dovreste assolutamente giocare Final Fantasy X. E no, non solo perché è tutt’oggi un meraviglioso JRPG che ispira riflessioni su umanità, religione, speranza e altruismo, ma anche perché racconta l’amore in un modo straordinariamente sincero, con momenti fatti di piccoli dettagli che non dimenticherete mai più.

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy X

Life is Strange

Insieme è più facile

La prima stagione di Life is Strange è diventata celebre non solo per il fatto che richiamasse alla memoria le atmosfere di produzioni televisive di grande successo, ma anche e soprattutto per come viene tratteggiato nel dettaglio il costruirsi del rapporto tra la protagonista Max e la ritrovata amica Chloe, mentre si confrontano con inquietanti accadimenti che le costringeranno a fare fronte comune.

» Clicca qui per acquistare Life is Strange

Hatoful Boyfriend

L’amore vola (letteralmente)

Proseguiamo la nostra selezione con un gioco assolutamente più leggero: Hatoful Boyfriend è uno dei videogiochi d’amore per eccellenza, e lo fa in un modo spassoso e difficile da prendere sul serio. Vi ritroverete, infatti, a vestire i panni di uno studenti in un’accademia… di piccioni. E cosa c’è di più bello che cercare l’amore in un’accademia di piccioni? Se siete pronti a diventare dei piccioncini (sì, ci sentiamo spiritosi, ndr), sapete cosa fare.

» Clicca qui per acquistare Hatoful Boyfriend

Shadow of the Colossus

L’amore come coraggio

Oltre a essere uno dei migliori videogiochi mai creati, Shadow of the Colussus ha in sé lo straordinario dono di raccontare l’amore in modo toccante, senza il bisogno di sperticarsi in parole. Il viaggio del protagonista, di cui non vi anticipiamo niente, è votato a cercare di riavere la vita dell’amata: per riuscirci, è disposto, davvero, a fare qualsiasi cosa. E se non è vero amore questo…

» Clicca qui per acquistare Shadow of the Colossus

Catherine

L’amore come desiderio

Attenti a quello che desiderate: sicuramente c’è qualcuno nella vostra vita che ve lo ha detto, ed è il modo irriverente in cui racconta l’amore Catherine. Il puzzle game narrativo di Atlus vi mette nei panni di Vincent, che mentre ha una storia d’amore con Catherine si invaghisce, però, di qualcun altro. Riuscirà il suo amore a sopravvivere alle tentazioni e qual è il costo per essere caduto nel peccato? Una divertente, ingegnosa e significativa avventura capace di lasciare qua e là qualche accento piccante, che vi rapirà.

» Clicca qui per acquistare Catherine

The Last of Us: Left Behind/Parte II

L’amore come speranza

In mezzo alla violenza e alla crudezza di un mondo distrutto dalla pandemia di Cordyceps, la serie The Last of Us riesce a fare straordinariamente bene anche un’altra cosa: a raccontare l’amore e i sentimenti che muovono i personaggi. In Left Behind scopriamo così la giovanissima Ellie alle prese con i suoi primi amore e in Parte II, che ci crediate o no, è proprio l’amore romantico a muovere tanti, tantissimi fili. Non è lo stesso anche nella vita reale, dopotutto?

» Clicca qui per acquistare The Last of Us: Left Behind

» Clicca qui per acquistare The Last of Us: Parte II

To The Moon

Il vero amore è per sempre

Se non siete sicuri di essere ancora capaci di emozionarvi, dovreste giocare To The Moon. Nel tentativo di realizzare l’ultimo desiderio di un anziano uomo morente, scoprirete tra i suoi ricordi anche la grande relazione della sua vita che, come è giusto per l’amore vero, non si ferma mai – neanche davanti alla morte.

» Clicca qui per acquistare To The Moon