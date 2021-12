Vi siete persi il film di Resident Evil? Che ne dite di guardarne i primi minuti gratis?

Resident Evil Welcome to Raccoon City è uscito nelle sale cinematografiche solo poche settimane fa, dividendo critica e pubblico (specie i fan del franchise Capcom).

Allontanandosi dalle atmosfere di giochi come Resident Evil Village, la nuova pellicola ha infatti messo sul piatto le atmosfere classiche dei primi due capitoli.

L’idea del regista Johannes Roberts era infatti quella di «farcela fare sotto dalla paura», un dettaglio che ha comunque permesso al film di ritagliarsi la sua fetta di consensi.

Del resto, anche nella nostra recensione di abbiamo spiegato che – al netto dei difetti – Welcome to Raccoon City è un B-Movie che non fa male a nessuno.

Ora, come riportato da IGN US, Sony Pictures ha deciso di darci modo di ammirare, in forma totalmente gratuita, i primi 9 minuti del film.

Uscito lo scorso mese di novembre, Resident Evil Welcome to Raccoon City ha guadagnato poco meno di 32 milioni di dollari al box office globale.

Lo spezzone che trovate poco sotto è stato rilasciato per promuovere la release del film on-demand nei canali esteri.

Nel cast della pellicola troviamo anche Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker, oltre ad Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) in quello di William Birkin.

Ricordiamo anche che il franchise Capcom è stato anche protagonista di Resident Evil Infinite Darkness, una produzione animata esclusiva Netflix e che abbiamo recensito su queste stesse pagine alcune settimane fa.

Ma non solo: sul nuovo account Instagram ufficiale della serie Netflix dedicata a Resident Evil – attualmente in lavorazione e di cui si sa al momento davvero poco – è da poco apparso un brevissimo teaser che mostra Cerberus, il famoso cane zombie della saga.

Infine, un fan ha anche realizzato un perfetto live-action di Resident Evil 2 in grado di lasciare davvero a bocca aperta.