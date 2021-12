Ora che il film al cinema è uscito, rispunta la serie Netflix di Resident Evil

Netflix ha già deciso da tempo di avvicinarsi al mondo dei videogiochi, imbastendo prodotti che prendono le fila direttamente dai franchise più amati dai giocatori.

Potremmo citare sicuramente The Witcher, la cui seconda stagione approderà a breve nel catalogo di uno dei servizi streaming più famosi al mondo, come anche Arcane, grandissimo successo recente che tratta le storie di alcuni dei personaggi principali di League of Legends e che è stato già rinnovato per un’altra stagione.

Un altro di questi avvicinamenti ai videogiochi si sostanzierà nella serie tv di Resident Evil, il famosissimo survival horror targato Capcom.

Nonostante la certezza che Netflix stia lavorando a questo prodotto, non sappiamo molto della serie in sviluppo se non che ad essa prenderanno parte attori come Ella Balinska, , Siena Agudong, Tamara Smart, Paola Nuñez e Adeline Rudolph.

Adesso sul nuovo account Instagram ufficiale della serie è apparso un brevissimo teaser che mostra Cerberus, il famoso cane zombie della saga.

Nella clip viene mostrato l’animale che girando la testa mostra, illuminata da una luce rossa, una parte di carne in putrefazione. Subito dopo invece vediamo apparire il logo ufficiale della serie.

Qui di seguito il teaser:

FIRST LOOK TEASER Netflix's Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Il video appunto è stato postato inizialmente dall’account ufficiale Instagram della serie per poi essere subito rimosso e rimpiazzato con delle immagini statiche del trailer.

Ovviamente già molti utenti avevano salvato la clip e l’hanno riproposta su Twitter – come è possibile vedere qui sopra. Il perché questa sia stata prima postata e poi cancellata è, tuttavia, un mistero.

Sempre in tema Resident Evil, dato che per la serie tv potrebbe volerci ancora un po’ di tempo, sembra che a febbraio debba arrivare una nuova remaster – anche se fan-made.

Inoltre un fan ha anche realizzato un perfetto live-action di Resident Evil 2 che lascia a bocca aperta.

Infine sembra che un attore si sia lasciato sfuggire un’immagine direttamente da Resident Evil 4 remake, dandoci la possibilità di scoprire qualcosa in più sul progetto.