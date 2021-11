Altro che film: un fan ha realizzato il live-action perfetto di Resident Evil 2

Resident Evil Welcome to Raccoon City è da poco uscito nelle sale italiane, risultando essere un vero e proprio reboot cinematografico della saga Capcom.

Tenendo a debita distanza sia il look che la trama di Resident Evil Village, il film si avvicina infatti le atmosfere classiche dei primi due capitoli del franchise.

Del resto, nella nostra recensione di Welcome to Raccoon City vi abbiamo spiegato che «la pellicola di Roberts risulta essere apprezzabile, seppur minata da una resa così raffazzonata e anni ’90 da scadere nel film di serie b nel giro di una manciata di minuti».

Questo, senza contare che già si parla di uno o più sequel, ispirati a capitoli altrettanto celebri della serie di survival horror. Nell’attesa, qualcuno ha ora deciso di dilettarsi con qualcosa di realmente sorprendente.

Come riportato da GameSpew, un fan ha realizzato un video TikTok della durata di circa due minuti che ricalca in tutto e per tutto l’originale Resident Evil 2 del 1998 (da non confondere con il successivo remake), risultato davvero incredibile.

Creato da “Lake Steel”, questo cortometraggio vede Leon S. Kennedy aggirarsi per un magazzino come fosse davvero il gioco del’98, tanto che è possibile distinguere i controlli “tank” tanto amati/odiati dai fan.

È più di un semplice cosplay di Resident Evil, visto che si tratta del più accurato esempio di trasposizione gioco-realtà: il protagonista appare infatti assolutamente goffo quando corre sul posto o quando urta contro un muro o una scalinata.

Ci sono anche le celebri porte, con tanto di noiosissime animazioni di apertura e chiusura da stanza a stanza che, all’epoca, sembravano avere un senso ma che oggi appaiono abbastanza datate.

In basso, l’esilarante filmato in questione:

