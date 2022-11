Vi servirà spazio per questa nuova statua di Urbosa, da Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un titolo che difficilmente si riesce a dimenticare, e la nuova statua di Urbosa è perfetta per tornare in quell’avventura.

Il capolavoro per Nintendo Switch è stato un titolo davvero importante per la console e il mondo dei videogiochi in generale.

Lo abbiamo riscoperto di recente grazie al lavoro di un fan che lo ha reso anche next-gen, perfetto per attendere il prossimo Tears of the Kingdom.

Per il quale, speriamo, ci possa essere una Nintendo Switch personalizzata bella almeno quanto questa Wii.

Ma adesso parliamo della nuova statua di Urbosa, campionessa delle gerudo nonché regina di tutti i giocatori (o almeno la maggior parte) che hanno vissuto The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

First 4 Figures ha svelato l’ultima statua della sua linea di splendidi oggetti da collezione legati a The Legend of Zelda, aprendo i preordini per la statua di Urbosa.

L’azienda ha più volte omaggiato il titolo Nintendo, partendo con la coppia di protagonisti ovvero Link e Zelda, per poi omaggiare tutti i campioni tra cui la piccola Mipha.

La statua “Exclusive Edition” viene fornita con la speciale base con il simbolo degli Sheikah, già visto in altre statue della linea, che ha due modalità LED disponibili. Quando attivato, il simbolo si illuminerà di blu, in modo fisso in modalità Statica o pulsante in modalità Animata.

Si tratta di un oggetto numerato in edizione limitata, con tanto di scheda di autenticazione. Insiem a un cavo USB-C, una batteria ricaricabile e un’esclusiva confezione premium deluxe.

La statua di Urbosa è già in preordine ad un prezzo speciale di $167.99 sul sito di First 4 Figures, mentre vi ricordiamo che, ormai da un po’, i corrispettivi di questa linea in edizione standard arrivano nei normali canali di distribuzione.

Vi servirà comunque parecchio spazio per consentire ad Urbosa di entrare in casa vostra, perché la statua sembra davvero massiccia. Almeno fino a quando non verrà prodotto Daruk.

