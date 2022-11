Zelda Breath of the Wild next-gen è bellissimo (aspettando Tears of The Kingdom)

The Legend of Zelda Breath of the Wild riceverà molto presto il sequel ufficiale, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nell’attesa, qualcuno ha deciso di trasformare il primo gioco in un titolo next-gen davvero bellissimo da vedere.

Il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo interessante, arriverà nei primi mesi del prossimo anno sempre e solo sulla piattaforma ibrida della Grande N.

L’emozionante trailer in game del sequel ha sicuramente lasciato tutti di sasso, aumentando l’hype per il gioco in maniera decisamente vertiginosa.

Ora, nonostante non sia di certo la prima volta che l’originale Breath of the Wild diventa un gioco visivamente ancora più bello, sempre e solo grazie ai fan, qualcuno si è spinto ora ancora oltre.

Come riportato anche da Wccftech, è stata pubblicata una nuova tech demo che mostra Zelda Breath of the Wild su PC a una risoluzione 8K con una NVIDIA RTX 4090.

Lo YouTuber tedesco “Digital Dreams” ha ora pubblicato un nuovo video che mostra il titolo del 2017 in esecuzione sulla più recente GPU di NVIDIA, completo del suo preset di ray-tracing ReShade personalizzato per migliorare la Global Illumination.

I risultati sono a dir poco spettacolari e mostrano come potrebbe apparire una versione next-gen di Zelda, come potete ammirare voi stessi dal video sottostante.

Naturalmente, per poter emulare Breath of the Wild con queste impostazioni decisamente estreme, è necessaria una configurazione piuttosto avanzata.

Per questo video, Digital Dreams ha infatti utilizzato la suddetta GTX 4090 e una CPU AMD Ryzen 9 7950xx combinata con un corposo sistema di raffreddamento (che male non è).

Nel frattempo, ricordiamo che alcuni mesi fa anche uno Zelda del passato – davvero molto amato da una legione di giocatori – è stato rimaneggiato da un fan, con un remake in Unreal Engine 5, per un risultato davvero splendido.