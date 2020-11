Ecco le nuove (splendide) statuette ufficiali di Link e Zelda da Breath of the Wild

Noi videogiocatori saremmo praticamente ricchi, se spendessimo davvero solo per le copie dei giochi in sé. Ma, diciamoci la verità, quando ci innamoriamo di un titolo diventa difficile non spendere qualche (qualche…) soldo anche su gadget e memorabilia a esso dedicati, che ci mettano davanti agli occhi i bei ricordi che abbiamo costruito nell’universo di quel titolo. È anche il caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e del suo universo, recentemente tornato più che mai sotto i riflettori in virtù dell’uscita del prequel Hyrule Warriors: L’era della calamità.

La nota compagnia First 4 Figures, celebre proprio per le sue statuette dedicate al mondo dei videogiochi, ha così aperto i pre-ordini sui nuovi pezzi da collezione dedicati a Link e alla Principessa Zelda, che richiamano i design dei piccoli amiibo usciti a loro tempo per accompagnare l’uscita del gioco di lancio per Nintendo Switch.

Le due statuette sono vendute insieme o separatamente (in questo caso potete comprare solo quella di Link) e sono alte 25,4 cm. Nella Master Edition trovate entrambi i protagonisti all’interno di una speciale Deluxe Box, con il prezzo pari a $227,99 e la consegna stimata per l’ultimo quarto del 2020 – ossia a brevissimo.

La Master Edition

Se invece siete interessati solo a Link, potete risparmiare qualcosa con la Exclusive Edition da $137,99, che vi fa portare a casa solo la statua dell’iconico protagonista giocabile di Breath of the Wild, a sua volta all’interno di una confezione numerata.

Per entrambe le statuette è anche presente una base che richiama il logo Sheikah e che impreziosisce l’oggetto, consentendogli di rimanere in equilibrio nonostante – soprattutto nel caso di Link – la posa agile e in divenire.

La Exclusive Edition

La tiratura iniziale prevede 1.000 esemplari delle statuette (con 300 destinati al mercato europeo), ma sono previste altre due stampe per accontentare i fan: la seconda arriverà comunque entro il 2020, la terza in seguito.