Per Tears of the Kingdom, vorremmo una Switch bella come questa Wii

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà finalmente il prossimo anno, e tutti i fan sperano di avere una Switch personalizzata a tema.

D'altronde spesso i giochi più importanti di Nintendo hanno avuto la loro console personalizzata, come Splatoon 3 con tanto di controller.

Nel frattempo, però, c’è un Link gigantesco che Nintendo ha utilizzato per promuovere Tears of the Kingdom, ma non è una cosa che potrete comprare.

Mentre aspettiamo venga annunciata una console personalizzata per il gioco, che nasconde anche un mistero nel titolo, proviamo a sognare una limited edition.

Un utente su Reddit ha condiviso una Nintendo Wii personalizzata a tema Skyward Sword, che speriamo possa essere di ispirazione all’azienda nipponica.

In un moto di nostalgia, l’utente xollerx ha pubblicato delle foto del lavoro di personalizzazione che ha fatto, nel 2008, per una Wii ispirata all’episodio di Zelda di quell’epoca.

«La Wii di Zelda personalizzata che ho realizzato nel 2008. È da qualche parte là fuori… spero!», ha commentato il redditer.

Un lavoro, bisogna dirlo, di cui dovrebbe andare molto fiero come vedete dalla foto qui sopra. La console è ricca di dettagli e anche i materiali utilizzati sembrano molto buoni.

Anche il lavoro fatto sul controller non è niente male, considerato che già Nintendo aveva fatto il suo Wiimote ufficiale dorato per celebrare l’uscita del capitolo.

La febbre da Tears of the Kingdom sta salendo insoma, tanto da rievocare i ricordi dell’intera saga nei cuori dei fan di The Legend of Zelda.

I fan stanno ingannando l’attesa in ogni modo, prendendo qualsiasi cosa sia uscita finora del gioco e facendola diventare un porting per Nintendo 64… perché sì.

Ma se cercate una Nintendo Switch personalizzata ad ogni costo, c'è sempre quella dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto.