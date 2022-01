Vi manca PS2? Che ne dite della versione LEGO?

Nel 2022 saranno trascorsi 22 anni da quando PS2 è stata rilasciata in Giappone e nel resto del mondo, ma l’affetto dei giocatori verso la piattaforma a 128-bit targata Sony è ancora oggi davvero incalcolabile.

Del resto parliamo della console da gioco che ha dato i natali a serie leggendarie come quella di God of War, ragion per cui è davvero difficile non amarla.

Pur essendo ufficialmente diventata una console da “retrogaming”, PlayStation 2 è sicuramente ancora molto valida dal punto di vista del parco titoli.

E se qualcuno sembra essersi spinto ancora oltre, realizzando quella che potremmo definire come una vera e propria PS2 portatile, è ora il turno della versione LEGO.

Come riportato da GamesRadar+, un set LEGO PS2 che ha pressappoco le stesse dimensioni della console reale, completo di controller e componenti interni, potrebbe diventare realtà.

Presentato a LEGO Ideas a novembre 2021 da un designer chiamato RippleDrive, l’oggetto in questione ha ottenuto i voti di supporto da poco più di 700 utenti, decisamente sotto la soglia dei 10mila voti necessari per far sì che LEGO autorizzi una eventuale messa in commercio.

Considerando che il monolite nero Sony rimane la console di gioco più venduta al mondo – specie considerando che sono passati oltre due decenni dal suo debutto – sarebbe magnifico poter far sì che torni in vita, anche solo sotto forma di mattoncini.

L’esterno della console LEGO mostra due porte funzionanti per collegare il controller (incluso), con tanto di vano dischi scorrevole e una parte superiore rimovibile che rivela una scheda madre completa di componenti modellati singolarmente.

«Molte persone in tutto il mondo usano ancora PlayStation 2 per giocare di tanto in tanto. Questo modello sarebbe un modo eccellente per celebrare i bei ricordi che la PS2 ha lasciato nel cuore di molti».

Sono infatti davvero molti i franchise di successo parcheggiati dopo la fine della generazione PS2, cosa questa che testimonia quanto la piattaforma sia tenuta in considerazione.

Per quanto riguarda gli appassionati LEGO, quando un set non esiste ci sono fan che se lo creano, come il bellissimo elmo di Master Chief.

Infine, parlando ancora di mattoncini, avete letto che giorni fa l’azienda danese ha sciolto il segreto su LEGO Sonic the Hegdehog, il set ufficiale dedicato al porcospino blu di SEGA?