10 franchise PS2 che non sono “sopravvissuti” a PS3

Col passaggio da una generazione all’altra, molti grandi franchise di videogiochi cadono in disgrazia, o meglio, nel dimenticatoio.

Questo elenco si fa decisamente corposo quando si parla di PS2, una piattaforma che ha visto un gran numero di franchise di successo venire relegati a ultima ruota del carro a favore delle novità PS3.

Alcune saghe sono infatti state abbandonate al loro triste epilogo, mentre altre hanno ricevuto sequel semplicemente non all’altezza.

A tal proposito, la redazione di TheGamer si è divertita ad elencare alcuni franchise PS2 che hanno subito un destino decisamente poco glorioso.

Si parte infatti con la serie di FPS di Timesplitters e quella platform di Sly Cooper, per poi passare alla saga platform di Jak and Daxter e quella action adventure ‘alla GTA’ di The Getaway.

Seguono poi SOCOM U.S. Navy Seals, Tony Hawk’s Pro Skater e la celebre serie di Capcom ambientata nel Giappone Feudale, Onimusha.

Chiudono questa Top 10 non propriamente lusinghiera il clone di Zelda noto come Dark Cloud, il racing Burnout e, ciliegina sulla torta, Silent Hill di Konami.

