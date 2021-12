LEGO Sonic the Hedgehog è ufficiale, e bellissimo: ecco dettagli e prezzo

A LEGO piacciono i videogiochi, e Sonic sarà il prossimo protagonista di un nuovo set esclusivo, disponibile tra pochissimi giorni.

Dopo aver omaggiato altre icone videoludiche, c’era da aspettarselo che, prima o poi, anche il porcospino blu di SEGA avrebbe avuto il suo trattamento a mattoncini.

Quello di LEGO Super Mario è stato uno dei set più apprezzati degli ultimi tempi, che ha generato anche tantissimi set aggiuntivi con nuovi protagonisti.

Qualche giorno fa era emerso un leak che mostrava il set di Green Hill Zone, insieme ad altri set di Horizon Zero Dawn, con tanto di scatola in bella vista.

In queste ore è arrivata la conferma e, ora lo possiamo dire con certezza, LEGO Sonic the Hedgehog è il prossimo set ufficiale dell’azienda danese dedicato al mondo dei videogiochi.

Il set di mattoncini raffigura una porzione di Green Hill Zone, il primo livello dell’avventura originale di Sonic, rielaborato nel classico stile LEGO.

LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone (per la precisione) ha 1125 pezzi, con cinque minifigure incluse: Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Phantom Ruby ed ovviament il Dr. Eggman.

Chi acquista il set riceverà anche dieci scatoline con gli iconici anelli, e una leva per far saltare Sonic in aria.

LEGO Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone set goes up on LEGO Store on January 1st ($69.99) https://t.co/taI9MO8GHT #ad pic.twitter.com/pX90jjbUCF — Wario64 (@Wario64) December 28, 2021

Come potete vedere dal tweet qui sopra, come sempre non mancano i dettagli per i fan. Ci sono i televisori con i power up per i più attenti, ed ovviamente tutta l’estetica del gioco è stata ricreata alla perfezione.

Sarà possibile acquistare il set attraverso i negozi lego, oppure il sito ufficiale. La buona notizia è che non bisognerà aspettare molto, perché LEGO Sonic the Hedgehog sarà disponibile dal 1 gennaio 2022, al prezzo di €69,99.

Questo è stato l’anno di Sonic, che nel suo trentennale è tornato almeno per un po’ al centro della scena per quanto riguarda il dialogo sui videogiochi.

Il futuro è altrettanto interessante, perché c’è un nuovo videogioco è il sequel dell’apprezzato film uscito al cinema qualche anno fa.

Per quanto riguarda gli appassionati LEGO, quando un set non esiste ci sono fan che se lo creano, come il bellissimo elmo di Master Chief.