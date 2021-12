Qualcuno ha costruito l’elmetto di Master Chief con i LEGO (ed è bellissimo)

Halo Infinite è sicuramente l’uscita più discussa del momento e ha accolto reazioni entusiaste sia dalla critica che dagli utenti Xbox.

I giocatori infatti, che già da un po’ hanno avuto la possibilità di divertirsi con il multiplayer, da pochi giorni hanno potuto giocare anche la campagna del titolo che finalmente è uscito in versione definitiva.

Nonostante tutto però sappiamo che il gioco manca di una componente importante che ancora non è presente, ovvero la modalità co-op, tuttavia 343 Industries ha promesso che anche questa arriverà a breve.

I fan non hanno perso tempo per celebrare il ritorno di Master Chief e qualcuno si è cimentato in un’opera d’arte completamente di LEGO.

L’artista Lewis Meeny, conosciuto come built_bricks, ha infatti realizzato un elmetto di LEGO a tema Halo sulla base di quello che Master Chief indossa in Halo 3 Legendary Edition.

L’elmetto è solamente poco più piccolo delle dimensioni a grandezza naturale ed è composto da 2787 pezzi.

Nonostante sia fatto di LEGO l’oggetto non è ufficiale – potete però ottenere le istruzioni su come realizzarlo direttamente da Bricker Builds via Instagram.

Nel post qui sopra è possibile vedere il processo stesso di costruzione del pezzo e ciò che salta agli occhi è sicuramente l’incredibile attenzione ai dettagli come il chip rimovibile sul retro dell’elmetto e l’immancabile Cortana.

Mentre chi vuole può già cimentarsi a ricreare questa fantastica opera d’arte a grandezza naturale, ricordiamo che Halo Infinite è incluso nel servizio in abbonamento di Microsoft Xbox Game Pass, dunque tutti i possessori potranno usufruire gratuitamente del titolo.

343 Industries tra l’altro è già a lavoro per inserire all’interno del gioco tutte le funzionalità più desiderate dai fan, come la possibilità di rigiocare le missioni.

Infine sembra che già ci sia un leak che svela il primo DLC di Halo Infinite, in modo da ampliare la storia della campagna single player.