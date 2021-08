PS2 Eclipse sarà la console portatile dei vostri sogni

Sono ormai trascorsi 21 anni da quando PS2 è stata rilasciata in Giappone e nel resto del mondo, ma l’affetto dei fan verso la console a 128-bit Sony è ancora molto forte.

Del resto parliamo della piattaforma da gioco che ha dato origine a serie storiche come God of War, quindi è davvero difficile non volerle bene.

Senza contare che a maggio l’account Twitter giapponese di GameCenter CX ha comunicato che PS2 (assieme a GameCube e Game Boy Advance) è ufficialmente diventata una console “retro”.

Sono infatti davvero tanti i franchise che non sono “sopravvissuti” a PlayStation 2, cosa questa che rende la console ancora più mitologica.

Ora, in preda a un attacco di nostalgia, qualcuno sembra essersi spinto ancora oltre, realizzando quella che potremmo definire come una vera e propria PS2 portatile.

Qualcuno ha infatti costruito una console handheld personalizzata per giocare a Kingdom Hearts, Grand Theft Auto San Andreas e altri classici PlayStation in movimento, in perfetto stile Nintendo Switch.

La PS2 Eclipse di GingerOfOz è costituita da una scheda madre originale stipata in un elegante alloggiamento stampato in 3D, dipinto di nero per abbinarsi ai pulsanti di PS Vita.

Visto che la console portatile utilizza la scheda madre originale Sony, è in grado di riprodurre giochi PS2 originali senza problemi e alla massima velocità, senza dover emulare nulla.

La PS2 Eclipse è dotata di uno schermo da 5 pollici, per un risoluzione di 480p, altoparlanti laterali, un indicatore della durata della batteria e un jack per cuffie.

Poiché non c’è alcuna unità disco, i giochi devono essere trasferiti tramite USB e, come sottolinea The Verge, questo può far traballare la stabilità di alcuni titoli e portare a lunghi tempi di caricamento.

La PS2 originale.

Onestamente, questi sembrano essere solo piccoli compromessi a fronte di una resa finale davvero pazzesca.

Attenzione, però: GingerOfOz non sembra avere alcuna intenzione di commercializzare la PS2 Eclipse (ragion per cui non vi resta che assemblarne una per conto vostro).

Ricordiamo che molti titoli PS2 sono stati resi disponibili tramite emulazione su PS3, tanto che è stata scoperta una feature rimasta nascosta per oltre 10 anni in grado di migliorarli.

Infine, avete visto le immagini che raffigurano le primissime custodie per i giochi PlayStation 2 (mai apparse sul mercato)?