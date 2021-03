Valheim, una mod revisiona centinaia di texture: ecco come scaricarla

Il successo senza precedenti di Valheim sembra non volersi fermare. Senza ombra di dubbio, parte del successo è sicuramente la mole realmente impressionante di mod della community, le quali hanno permesso di ricreare mondi di altri giochi (come ad esempio Skyrim) o includere migliore non presenti nel gioco base.

Ora, sembra che una mod permetta di Valheim di ricevere un boost non indifferente dal punto di vista tecnico, con miglioramenti davvero molto evidenti per quanto riguarda le texture (e i risultati sono davvero impressionanti).

Un modder chiamato “aC0C0NUT” ha rilasciato un HD Texture Pack per il gioco che aggiunge migliorie per ben 255 oggetti presenti nel survival a tema vichingo. Con questa mod installata, i giocatori vedranno immediatamente un miglioramento rispetto alla resa “pastosa” di arbusti, fiori o oggetti di grandi dimensioni (come le navi).

Nel pacchetto HD Texture sono inclusi erba, alberi, arbusti, tappetini da costruzione in legno e pietra, attrezzature per la creazione/forgiatura, spade e scudi, armature di ferro, argento o imbottite, pelle di troll, mantelli, barche e navi, stendardi e altro ancora. Infine, come se non bastasse, la mod aggiunge anche miglioramenti alla risoluzione generale ed è scaricabile qui.

È bello vedere la community continuare a divertirsi, creare mod per il gioco e condividerle. Ciò garantirà al titolo Iron Gate lunga vita (e un successo ancora più clamoroso di quanto è già). Avete già visto infatti che alcuni utenti sono riusciti a ricreare nel gioco il Millennium Falcon di Star Wars, oltre alla torre di Sauron vista nella trilogia di film de Il Signore degli Anelli?

Se vi va, recuperate anche la nostra guida su come iniziare a giocare subito a Valheim, imparando le meccaniche base del titolo.