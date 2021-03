Valheim incontra Skyrim e il risultato è pazzesco

Valheim è l’ormai celebre survival a tema vichingo, divenuto in queste settimane un vero e proprio fenomeno inarrestabile, specie su Steam.

Proprio sul catalogo Valve il gioco ha da poco raggiunto un altro traguardo importante, avvicinandosi lo scorso febbraio alle tre milioni di copie vendute, come reso noto dal boss di Embracer Group nell’ultimo resoconto finanziario della compagnia.

Offrendo ai giocatori la possibilità di mostrare capacità creative come pochi titoli sono in grado di fare, un fan del celebre The Elder Scrolls V: Skyrim ne ha approfittato alla grande, creando Whiterun nel mondo di Valheim.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una città presente nel quinto capitolo della saga fantasy di Bethesda, più precisamente il capoluogo dell’omonimo feudo nella provincia di Skyrim.

L’utente Reddit “Djchieu” (via Game Informer) ha caricato alcune parti del “viaggio” per ricreare al meglio Whiterun nella terra dei Vichinghi e il risultato è realmente sorprendente. Poco sotto, potete infatti ammirare alcuni video che mostrano il notevole risultato finale, nelle diverse fasi della sua creazione.

Vi ricordiamo anche che alcuni giorni fa vi abbiamo mostrato come un fan fosse riuscito a ricreare nel gioco il Millennium Falcon di Star Wars, oltre a riproduzione realmente sorprendente dell’iconica torre di Sauron, vista nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson.

Dal canto vostro, non avete mai provato con mano il gioco e desiderate unirvi a milioni di giocatori su Valheim, ma non avete idea di cosa aspettarvi né di come iniziare? Non c’è alcun problema: vi basterà recuperare la nostra ricca guida su come iniziare a giocare al titolo nel migliore dei modi, per non lasciarsi trovare impreparati.