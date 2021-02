Valheim, fan ricostruisce il Millennium Falcon di Star Wars

Nonostante sia uscito da appena tre settimane, Valheim, il simulatore a tema vichingo, è già riuscito a realizzare numeri da record.

Il titolo è infatti riuscito fare breccia fin da subito nei giocatori di tutto il mondo, arrivando all’impressionante numero di tre milioni di copie vendute.

Uno degli aspetti che ha colpito di più i giocatori è la profondità delle meccaniche di building, che permette agli utenti più creativi di realizzare costruzioni incredibili.

Possiamo anche dire che una delle ultime meraviglie realizzate dalla community su Valheim è sicuramente «stellare».

Come riportato da PCGamesN, l’utente Colonel-James-Parker ha infatti postato sul social network Reddit la sua più grande creazione, non solo per l’impegno dimostrato ma anche per le sue dimensioni.

Si tratta di una incredibile riproduzione del Millennium Falcon, la leggendaria e iconica nave spaziale della saga di Star Wars.

La nave è stata realizzata utilizzando unicamente legna e delle torce verdi piazzate nel retro, ed il risultato è semplicemente spettacolare:

Non è solamente un capolavoro estetico: è possibile anche entrare all’interno del Millennium Falcon utilizzando una rampa, proprio come nei film di Star Wars.

I suoi interni servono a tutti gli effetti da base per il creatore, che avrà la possibilità dunque di riposarsi in una postazione lussuosa in attesa della sua prossima avventura su Valheim.

Probabilmente questa ricreazione non sarà in grado di percorrere la rotta di Kessel in 14 parsec, ma si tratta comunque di un lavoro semplicemente meraviglioso.

Valheim continua a sorprendere sempre di più, anche se ci sono dei motivi ben precisi dietro questo successo, e non è stato solamente a causa di Twitch.

Il survival norreno è attualmente disponibile solo su PC, e sembra che non ci sia l’intenzione di portarlo su più piattaforme.

Se volete avventurarvi anche voi su questa enorme avventura survival, date un’occhiata alla nostra guida!