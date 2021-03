Valheim: le navi spariscono, ma è davvero colpa degli… uccelli?

Si moltiplicano le segnalazioni dei fan che scoprono della sparizione della loro nave in Valheim, e una fan ha pensato brevemente di aver scoperto la verità dietro questo mistero.

Secondo @GliitchWiitch, la colpa sarebbe degli uccelli: questi atterrerebbero sulle navi e un bug le porrebbe automaticamente sotto il loro controllo.

Ciò significa, stando a questa teoria, che – se dopo l’atterraggio su una nave l’uccello in questione dovesse riprendere il volo – la nave sparirebbe all’istante.

I've learned today that players in Valheim are noticing their boats missing or flying.

The truth – birds (like seagulls) are landing on boats and a bug accidently places the boat under bird control – which means the bird lands on a boat and flies away with it, stealing it.

