Utenti Metacritic votano i giochi del 2020 e Cyberpunk 2077 è sul podio

Il 2019 e il 2020 non sono stati anni molto facili per Metacritic: la nota piattaforma aggregatrice di voti, infatti, è diventata il campo di battaglia principale del review bombing, un fenomeno per cui giocatori (ma non solo loro) si fanno guerra a colpi di 0 nelle recensioni utente per motivi che spesso esulano dal prodotto trattato, o con recensioni che in realtà sono scritte senza aver mai toccato il prodotto (e questo vale anche per le recensioni che assegnano 10 a prescindere per contraltare).

Ricordiamo ad esempio il caso di Death Stranding, bombardato nel 2019 al day-one appena vennero aperti i commenti e di recente per aver introdotto dei contenuti che salutavano l’arrivo di Cyberpunk 2077. Ricordiamo il caso clamoroso di The Last of Us – Parte II, con plotoni organizzati di recensori che costrinsero Metacritic a chiudere la sezione e fare in modo che i voti degli utenti fossero possibili solo dopo un certo lasso di tempo dall’arrivo.

The Last of Us - Parte II

A chiudere c’è il caso Cyberpunk 2077, che sebbene abbia coinvolto l’incolpevole Death Stranding vede gli utenti, a ragione nel caso delle edizioni console, segnalare l’impresentabilità tecnica dell’opera a colpi di 0, in attesa delle patch che dovranno sistemare le cose su PS4 e Xbox One.

Perché questo lungo preambolo? Perché è interessante notare che, al di là dei review bombing e delle delusioni a cui abbiamo assistito, quando Metacritic ha chiesto ai giocatori di votare i giochi dell’anno, i risultati sono stati molto sorprendenti. Gli oltre 2.800 che hanno partecipato alle votazioni hanno così stilato la loro top 5 del 2020: alla prima posizione venivano assegnati 5 punti, alla seconda 4 e così via, fino ad arrivare alla quinta.

Quello che ne è emerso è che The Last of Us – Parte II ha vinto con un distacco siderale sulla seconda piazza, conquistata dall’apprezzato Ghost of Tsushima, su quella stessa piattaforma dove a causa del review bombing Metacritic era stata costretta a rivedere le sue norme. A fare, forse, ancora più notizia, è però il terzo posto di Cyberpunk 2077, che scavalca giochi che hanno avuto certo meno controversie, come Hades o Doom Eternal.

Cyberpunk 2077

Nel suo commento, Metacritic scrive:

Non ci sono andati nemmeno vicini: l’esclusiva PS4 The Last of Us – Parte II è stata il gioco preferito degli utenti Metacritic con distanza siderale. Non siamo noi a compilare la classifica dei top 10 della critica, ma in quella The Last of Us – Parte II era secondo per metascore. Il gioco che era primo lì, Persona 5 Royal, è arrivato solo tredicesimo tra i nostri utenti. E, sì, noterete Cyberpunk 2077 che è riuscito ad arrivare terzo nei voti degli utenti – immaginiamo si tratti di quelli che ci hanno giocato su PC.

I migliori giochi del 2020 per gli utenti di Metacritic

Vi proponiamo di seguito la classifica completa dei migliori giochi del 2020 così come sono stati votati dai lettori di Metacritic.

The Last of Us – Parte II – 10.194 punti Ghost of Tsushima – 2.079 punti Cyberpunk 2077 – 1.691 punti Hades – 1.510 punti Doom Eternal – 1.062 punti Final Fantasy VII Remake – 1.044 punti Demon’s Souls – 818 punti Animal Crossing: New Horizons – 701 punti Ori and the Will of the Wisps – 694 punti Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 615 punti Assassin’s Creed Valhalla – 596 punti Half-Life: Alyx – 584 punti Persona 5 Royal – 487 punti Resident Evil 3 – 463 punti NiOh 2 – 354 punti

Ghost of Tsushima

Non è mancato il commento di Neil Druckmann, oggi co-presidente di Naughty Dog e direttore di The Last of Us – Parte II, che ha citato una frase di Ellie scrivendo «sono solo una ragazza, non sono una minaccia», per poi ringraziare gli appassionati per i loro voti.

Just a girl… not a threat. Thanks to everyone who voted! ♥️ https://t.co/r1teoXURWK — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 8, 2021

The Last of Us – Parte II è disponibile su PS4 e racconta le vicende di Ellie e Joel cinque anni dopo quelle del gioco originale, quando i due si sono stabiliti nella cittadina di Jackson e cercano di condurre una vita il più normale possibile, in un mondo contaminato dal Cordyceps. Il titolo è stato premiato dalla nostra redazione come gioco della generazione e ha portato a casa sulle nostre pagine il perfect score e il premio di GOTY sia per noi redattori che per voi lettori.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Se, nonostante dei bug da sistemare, l’edizione per PC del gioco è un’esperienza assolutamente da non perdere per quello che ha da offrire, come vi ha spiegato Domenico nella sua video recensione, la controparte console è tutt’ora afflitta da problemi di performance che, seppur alleviati da delle patch, dovranno essere sistemati con i due aggiornamenti maggiori in arrivo nelle prossime settimane – che seguiremo da vicino.

Ghost of Tsushima è disponibile su PS4 e ha affascinato critica e community anche e soprattutto per la sua splendida direzione artistica. Nel gioco si vestono i panni di Jin Sakai, un samurai chiamato a misurarsi con il suo onore e la sua morale, quando un’invasione mongola mette in pericolo l’isola di Tsushima che lui deve proteggere. A cosa sarà disposto Jin per respingere gli invasori? A quanto vediamo, a una lotta che gli è valsa la medaglia d’argento del 2020 su Metacritic.