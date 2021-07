Uno sviluppatore nega l’acquisizione da parte di PlayStation

Questa settimana è stata sicuramente scandita da alcune acquisizioni di un certo peso, effettuate da PlayStation Studios.

La prima è relativa al team Housemarque, autori del notevole Returnal, la prima esclusiva PS5 di un certo peso uscita nel 2021.

Di convesso, solo poche ore fa, è invece toccato anche a Nixxes Software, lo studio olandese che ha contribuito allo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers.

Si è però vociferato che un altro studio potesse venire presto assorbito da Sony, il tutto a seguito di un tweet (poi cancellato) pubblicato proprio da PlayStation Japan.

Stiamo ovviamente parlando di Bluepoint Games, autori del remake di Demon’s Souls uscito al lancio di PlayStation 5, lo scorso novembre.

Ora, però, il team in questione ha aggiornato la sua bio sui social, mettendo a tacere le voci che la vogliono prossima all’acquisizione.

Bluepoint ha infatti scritto a chiare lettere che è un team «completamente indipendente», lasciando così cadere le teorie relative a un accorpamento con PlayStation Studios.

Lo sviluppatore ha aggiunto anche che si tratta di uno «studio autofinanziato», cosa questa che a quanto pare non era presente nella bio di alcune settimane fa.

Ma non solo: Bluepoint avrebbe anche aggiunto la stessa frase all’interno di un annuncio di lavoro sul suo sito Web:

Bluepoint Games, uno studio indipendente rinomato per i remake di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus […] è alla ricerca di talenti leader del settore che si uniscano a noi nella creazione del nostro prossimo titolo AAA di alto profilo.

Resta quindi ignoto il motivo di quel banner poi cancellato, in cui si confermava erroneamente il passaggio di Bluepoint tra le fila di Sony.

Avete già letto in ogni caso anche che Sony, tra un’acquisizione e l’altra, avrebbe messo da parte un team storico?

Inoltre, sul tema delle acquisizioni è di recente intervenuta anche Microsoft, spiegando di non vederle come un danno per l’industria.

Infine, sempre parlando di giochi PlayStation, durante la giornata di oggi è stata annunciata la Ghost of Tsushima Director’s Cut, ovviamente in arrivo su PS5 nel corso dei prossimi mesi.