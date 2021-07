PlayStation ha acquisito un nuovo studio (ed è una sorpresa)

Hermen Hulst, boss di PlayStation Studios, ha annunciato con un tweet una nuova acquisizione a sorpresa di Sony.

L’acquisizione riguarda Nixxes Software, lo studio olandese che ha contribuito di recente allo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers.

PlayStation ha appena acquisito Housemarque, la software house dietro Returnal, e questo secondo annuncio a così stretto giro coglie di certo a sorpresa.

La notizia è ulteriormente sorprendente se consideriamo che, in virtù di un errore di PS Japan, ci si aspettava che questo secondo acquisto riguardasse Bluepoint Games.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware! — Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021

La mossa è stata comunicata in maniera abbastanza irrituale tramite un cinguettio di Hermen Hulst, e non come quella del team di Returnal su PlayStation Blog.

Hulst ha spiegato che «è un vero piacere dare il benvenuto ad un team con un expertise tecnico tanto profondo e un’esperienza così vasta nella famiglia PlayStation».

Probabilmente, Sony si è diretta in questa direzione per creare un hub di sviluppo in Olanda, dove già possiede l’etichetta Guerrilla Games (quest’ultima ad Amsterdam, la new entry ad Utrecht).

È possibile, visto il background di Nixxes (non uno studio titolare, ma di assistenza) che il nuovo acquisto venga utilizzato proprio per aiutare Guerrilla e gli altri team del gruppo.

In un breve comunicato stampa, Hulst ha aggiunto che «rispetto altamente Nixxes e sono entusiasta per il fatto che questo team dalla grande esperienza diventi parte della community di sviluppo di primissimo livello in SIE».

«Hanno una passione per migliorare i giochi e fornire la migliore esperienza possibile ai gamer. Nixxes sarà un forte asset per tutti in PlayStation Studios, aiutando i nostri team a concentrarsi sul loro obiettivo più importante, che è creare contenuti PlayStation unici al massimo della qualità possibile».

Jurjen Katsman, fondatore e senior director allo sviluppo di Nixxes, ha aggiunto che «non vediamo l’ora di iniziare a lavorare e siamo così entusiasti di portare la nostra esperienza tecnica e nello sviluppo ad una potenza di IP come PlayStation Studios».

«Non vediamo l’ora di lavorare con alcuni dei team più talentuosi nell’industria e fornire esperienze di gameplay di altissima qualità per i fan PlayStation».

È bene notare che Nixxes ha una grande esperienza nella realizzazione di port di giochi esistenti o sviluppati in simultanea per PC.

Questo potrebbe significare che, diversamente da Horizon Zero Dawn, il lavoro su versioni PC di titoli PlayStation potrebbe venire svolto in-house e non presso partner come Virtuos.

Bend Studio si era occupata in prima persona del port di Days Gone, a quanto riferito, e una mossa simile potrebbe significare che un’evenienza del genere non si ripeterà in futuro.

Sappiamo che ci sono altre produzioni PlayStation in programma per la piattaforma, sebbene in via ufficiale non siano stati fatti nomi.