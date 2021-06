PlayStation sta per acquisire un secondo studio? C’è un indizio

La giornata di oggi è stata sicuramente segnata dalla notizia dell’acquisizione di Housemarque da parte di PlayStation Studios.

Il team autore del notevole Returnal è ora tra le fila di Sony, diventando a tutti gli effetti un team proprietario della scuderia PlayStation.

L’acquisizione odierna, pur non rappresentando di fatto una risposta alla strategia di Microsoft dopo l’assimilazione di Bethesda/ZeniMax, è sicuramente una mossa molto importante ai fini di mercato.

Stando però a un tweet piuttosto sospetto, sembra che possa esserci un secondo annuncio alle porte, relativo anche in questo caso a un’acquisizione di un certo peso.

PlayStation Japan avrebbe infatti erroneamente twittato un’immagine che non mostrerebbe il logo di Housemarque, bensì quello di Bluepoint Games.

Per chi non lo sapesse, si tratta degli sviluppatori del recente remake di Demon’s Souls uscito al lancio di PlayStation 5.

Stando al tweet, si tratterebbe di una vera e propria svista, visto che l’annuncio è sempre e comunque quello relativo all’acquisizione di Housemarque.

Incuriosisce infatti che l’immagine sia la stessa usata per l’annuncio ufficiale del team autore di Returnal, con tanto di scritta ‘benvenuti in famiglia’.

Peccato solo che il logo sia proprio quello di Bluepoint, lasciando quindi intendere che l’acquisizione dello sviluppatore sia la prossima mossa di Sony.

Dopotutto, i rumor circa un’acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony si sono rincorsi a più riprese nel corso delle settimane.

Già un utente del forum ResetEra aveva reso noto lo scorso anno che entro febbraio 2021 si sarebbe chiuso l’accordo tra le due parti, cosa che non ad oggi non sarebbe avvenuta.

Ciò non toglie che, prima ancora che venisse annunciato il remake del soulslike di FromSoftware, Bluepoint Games aveva parlato di una ottima relazione con Sony, con la quale aveva già lavorato a Shadow of the Colossus e le remaster di Uncharted.

