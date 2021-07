Ghost of Tsushima Director’s Cut annunciato, arriva su PS5

Sony ha annunciato Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 e PS5, presentando la nuova versione del gioco con un primo trailer.

Ghost of Tsushima è un acclamato action adventure open world ambientato in un Giappone feudale, realizzato da Sucker Punch e pubblicato lo scorso luglio.

Questa riedizione era stata anticipata dalla classificazione presso l’ESRB, che generalmente cade a ridosso dell’annuncio formale.

In questi giorni si stava parlando anche di un nuovo capitolo del franchise, che dovrebbe essere un gioco più contenuto in stile Spider-Man Miles Morales.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è in rampa di lancio il 20 agosto per PS4 e PS5, come annunciato oggi su PlayStation Blog.

Questa nuova edizione comprende «un nuovo capitolo nel viaggio di Jin», spiega Andrew Goldfarb, communications manager di Sucker Punch.

Inoltre, sono compresi nel pacchetto aggiornamenti che sono una «risposta diretta su alcune delle feature più richieste dalla community».

In aggiunta a Tsushima, una nuova isola sarà esplorabile, l’isola di Iki, e fungerà da ambientazione per la nuova storia di Jin Sakai.

Qui, Jin dovrà investigare sui rumor di una presenza mongola sul posto, cosa che lo spingerà a «rivivere momenti traumatici del suo passato».

Su entrambe le piattaforme, Ghost of Tsushima Director’s Cut comprenderà nuovi Trofei da sbloccare per il contenuto ambientato a Iki.

Su PS5, ci saranno funzionaltià esclusive, che comprendono:

lip sync nel doppiaggio giapponese

feedback aptico e grilletti adattivi sul gioco base, Legends e sull’espansione sull’isola di Iki

miglioramenti all’audio 3D

caricamenti drasticamente più veloci

opzioni per il 4K

frame rate che punteranno ai 60fps

I giocatori potranno trasferire i propri salvataggi da PS4 a PS5 in modo da continuare a giocare sulla nuova regione.

L’espansione ambientata sull’isola di Iki (dove verranno introdotte anche delle adorabili scimmiette) sarà giocabile a partire dall’Atto 2 di Ghost of Tsushima, dopo essere entrati nella regione di Toyotama.

Una patch sarà disponibile contestualmente per tutti i giocatori, e comprenderà miglioramenti alla photo mode, nuove opzioni di accessibilità, la possibilità di usare il lock-on durante i combattimenti e di nascondere anche la faretra durante il gameplay.

Una nuova modalità per Legends sarà lanciata presto, con i primi dettagli che verranno forniti nelle prossime settimane.

L’upgrade a Ghost of Tsushima Director’s Cut non sarà gratuito ma costerà solo $19,99 (i prezzi non sono stati condivisi sul PS Blog italiano) per chi già lo possegga su PS4 ed effettuerà il pre-order.

Per chi acquisterà la Director’s Cut su PS4 e vorrà passare a PS5, l’upgrade costerà $9,99; l’upgrade dal gioco base per PS4 alla Director’s Cut su PS5 costerà $29,99.

L’acquisto del gioco standalone costerà $60 su PS4 e $70 su PS5, equivalenti ai nostri 70 euro e 80 euro in base alla piattaforma.

Con il cambio effettuato sulla copertina di recente si immaginava un approdo su PC ma, a quanto pare, i piani di Sony sono diversi per il franchise, ad oggi.

Del resto, l’acquisizione di Nixxes dà da pensare sui piani di PlayStation, visto che si tratta di un team di sviluppo esperto proprio in port su PC.

L’espansione della serie continua, comunque, e sarà una delle prime dell’etichetta nipponica ad avere un film tutto suo.