Un’ex esclusiva Xbox su PS5 non ha il Ray-Tracing

The Medium è uno dei titoli horror più chiacchierati degli ultimi mesi (in dirittura d’arrivo anche su PS5), specie per un’estetica molto ricercate e alcune idee davvero niente male.

Gli sviluppatori di Bloober Team hanno portato il gioco anche su console Sony, per una versione che sulla carta sembrava essere la migliore in assoluto.

Il gioco horror sarà infatti lanciato in ogni caso anche su PlayStation 5 il 3 settembre prossimo, tanto che i possessori di console Sony sono curiosi di provarlo finalmente con mano.

Proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames abbiamo aggiornato la recensione originale del gioco, spiegandovi come si comporta questa versione PlayStation 5.

Ora, grazie al sempre efficiente ElAnalistaDeBits, è stato confermato che la versione PS5 di The Medium non usa Ray-Tracing di alcun tipo.

Nella versione per Xbox Series X (ma non Series S) hanno implementato il Ray-Tracing (parzialmente) nell’ambient occlusion e nei riflessi, ma su console Sony hanno rimosso la feature.

L’illuminazione e l’occlusione ambientale su PS5 è stata modificata un po’ (in alcuni punti dando buoni risultati e in altri non così perfetti): nell’area iniziale, ad esempio, hanno cambiato la direzione della luce cambiando completamente l’illuminazione delle stanze.

Sacrificando il Ray Tracing gli sviluppatori hanno avuto la possibilità di aumentare la risoluzione su PS5. Nelle aree in cui la versione Xbox scende sotto i 1080p, PS5 rimane sopra i 1260p.

In termini di prestazioni, PS5 soffre più stuttering di Xbox (soprattutto nelle cinematiche) a 30FPS, e anche le ombre su console Sony hanno subito dei cambiamenti. In alcune aree, queste appaiono infatti più nette rispetto alle altre piattaforme (soprattutto all’aperto).

L’anisotropic filtering è leggermente migliorato su PS5 rispetto alla versione Xbox, mentre le texture sono della stessa qualità in tutte e due le versioni.

Su PC, alcune impostazioni come il DOF, l’occlusione di parallasse, il Ray-Tracing sono ancora superiori rispetto alle edizioni console, mentre i tempi di caricamento sono due volte più veloci su Xbox Series X rispetto a PS5 (sebbene l’edizione PlayStation carichi le texture più velocemente all’avvio).

