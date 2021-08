PS5 “supera” Xbox su un survival horror in uscita

The Medium è l’ormai noto survival horror uscito per console Xbox Series X|S e PC solo alcuni mesi fa, ed è in arrivo anche su PS5.

Il gioco, al netto di un’ottima atmosfera generale, ha sicuramente spaccato pubblico e critica in occasione del lancio.

Vero anche che il titolo ha già recuperato i suoi costi di sviluppo e marketing in appena una manciata di settimane, ragion per cui si può parlare di un successo.

Senza contare che, grazie all’accordo preso con l’Unione Europea, è noto anche che il team polacco starebbe sviluppando altri tre nuovi titoli horror.

Il gioco horror sarà lanciato in ogni caso anche su PlayStation 5 il 3 settembre prossimo, tanto che ora un nuovo trailer mostra nel dettaglio alcune particolarità di questa edizione.

Lo sviluppatore Bloober Team aveva già spiegato come il controller DualSense di PS5 avrebbe aggiunto un maggior grado di immersione generale rispetto alla versione uscita su Xbox e PC, ma ora è stato pubblicato un video che mette in mostra altre particolarità (via GameSpot).

Giocando nei panni di Marianne, potremo usare vari poteri speciali come lo Spirit Blast, i quali possono essere utilizzati per la risoluzione di enigmi o per attaccare gli avversari.

In entrambi i casi, i grilletti adattivi del DualSense offriranno una certa resistenza quando l’abilità si carica, rallentando man mano che si avvicina il momento di attivarlo completamente con una pressione completa del grilletto.

Il feedback tattile del controller verrà utilizzato anche per altre abilità come lo Spirit Shield, che ora farà vibrare il controller a seconda delle falene morte.

Inoltre, quando attraverseremo un’area nel regno degli spiriti, il controller pulserà in base a quanto tempo ci rimane da esplorare, aumentando man mano che ci avvicina al momento in cui saremo chiamati a tornare al nostro corpo fisico.

Bloober Team afferma che questi sono solo alcuni esempi di come verrà utilizzato il DualSense di PS5 con The Medium, ragion per cui aspettiamoci sorprese.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa l’’annuncio della partnership tra Bloober Team e Konami ha riacceso i forti rumor riguardanti lo sviluppo di un nuovo capitolo di Silent Hill.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «il fatto che il gioco sia lontano anni luce dal capolavoro di Konami è un motivo di vanto che spinge nella sempre meno battuta direzione dell’unicità.»