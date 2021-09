PlayStation Showcase 2021 annunciato: ecco data e ora

Sony Interactive ha appena annunciato un nuovo PlayStation Swocase 2021, il quale si terrà la prossima settimana, più precisamente giovedì 9 settembre, alle 22 ora italiana.

Durante l’evento verranno mostrate alcune novità in uscita sulla console che ha ospitato titoli come Returnal, incluse le prossime uscite a cavallo tra le festività di fine anno e i primi mesi del prossimo anno.

Poco sotto, il post ufficiale apparso via Twitter pochi minuti fa:

Get a sneak peek at the future of PS5, with updates from PlayStation Studios and industry-leading devs. Hope to see you there!

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 2, 2021