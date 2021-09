PS5 ha già superato il record di luglio (che si pensava imbattibile)

PS5 ha venduto 218.289 unità nelle ultime settimane, portando così le sue vendite totali a ben 11,03 milioni di unità in tutto il mondo. Xbox Series X|S ha venduto 134.811 unità toccando così gli 6,80 milioni totali.

Considerando che a luglio la console che ha dato i natali a titoli come Returnal aveva toccato quota 10 milioni, sembrava impensabile che già ad agosto si potesse toccare un milione extra, e invece così è stato.

La cosa aveva del resto sorpreso anche Sony, sicuramente stupita di quanto velocemente la piattaforma next-gen sia riuscita a raggiungere questo numero realmente sorprendente.

Senza contare che a quanto pare i ben noti problemi legati alla moria di scorte non sembrano ancora vedere la proverbiale luce alla fine del tunnel.

PlayStation 5 ha quindi impiegato 41 settimane per vendere 11 milioni di unità, mentre la “vecchia” PS4 ha richiesto 44 settimane per raggiungere lo stesso traguardo.

Sempre stando a VGChartz, dal 15 al 21 agosto PlayStation 4 ha venduto circa 27.713 unità, Xbox One 11.867 unità e Nintendo 3DS (ancora vivo) 492 unità.

Le vendite di Nintendo Switch rispetto alla stessa settimana di un anno fa sono in calo di 57.913 unità (-16,2%), mentre PlayStation 4 è in calo di 100.398 unità (-78,4%).

Xbox One se la cava meglio con un calo di 11.325 unità (-48,8%), mentre il 3DS è in calo di 4.684 unità (-90,5%).

Guardando le vendite settimana per settimana, le vendite di Nintendo Switch sono in calo di oltre 25.000 unità, le vendite di PlayStation 5 sono in aumento di oltre 31.000 unità, mentre le vendite di Xbox Series X|S sono in aumento di oltre 11.000 unità.

Staremo a vedere se durante l’autunno (magari già a settembre) PS5 riuscirà a raggiungere e superare i 12 milioni di pezzi, ossia il prossimo traguardo da segnare in rosso.

