PlayStation Now, arriva un Final Fantasy al mese (e ci sono i migliori)

PlayStation Now, il servizio di streaming legato alle console Sony, sta piano piano guadagnando sempre più esponenti illustri all’interno della sua libreria.

Tra gli ultimi titoli inseriti nel catalogo c’è stato ad esempio Nier Automata, l’acclamato titolo di Yoko Taro sviluppato insieme a Platinum Games, uno dei must have degli ultimi anni.

E sempre ad agosto sono arrivati tanti videogiochi interessanti, tra vecchie glorie, nuove e titoli da riscoprire, che rendono PlayStation Now un servizio sempre più solido.

In attesa poi di nuovi capitoli di Final Fantasy, come il sedicesimo episodio di cui potremmo sapere qualcosa molto presto, l’annuncio di oggi del servizio di streaming diventa molto goloso.

Ebbene, fan di Final Fantasy che siete all’ascolto, i prossimi mesi di PlayStation Now sono dedicati proprio a voi.

Sony ha annunciato, tramite il PlayStation Blog, che da qui a gennaio il catalogo verrà rinforzato con i migliori titoli della saga creata da Hironobu Sakaguchi.

Dal 7 settembre in poi, una volta al mese, sul catalogo di PlayStation Now verrà inserito un episodio di Final Fantasy che sarà possibile giocare in streaming, su PS4 e PS5, oppure su PC anche in download.

Ecco gli episodi della saga che verranno aggiunti, e quando:

Final Fantasy VII, 7 settembre

7 settembre Final Fantasy VIII Remastered, 5 ottobre

5 ottobre Final Fantasy IX, 2 novembre

2 novembre Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, 7 dicembre

7 dicembre Final Fantasy XII The Zodiac Age, 4 gennaio

A scanso di equivoci, per i giocatori più distratti, è bene sottolineare che dal 7 settembre verrà inserita la versione originale del settimo episodio della saga, e non Final Fantasy VII Remake.

Quello che, per inciso, Sony sfruttò in un paio di epoche fa per sfottere Nintendo, durante la diatriba PlayStation-Nintendo 64.

A novembre arriverà invece Final Fantasy IX, che di recente dei fan hanno fatto diventare un anime, con risultati sorprendenti.

Ma non è solo PlayStation Now a godere dell’arrivo della saga JRPG per eccellenza, perché molti un Final Fantasy è arrivato di recente anche su Xbox Game Pass.