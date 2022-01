Un’esclusiva Xbox arriva su PlayStation (come se non bastasse, oggi)

Oggi, 18 gennaio, è sicuramente una giornata da ricordare per Xbox e Microsoft: è di poche ore fa infatti la notizia dell’acquisizione ufficiale di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond.

E se le novità che hanno investito (e investiranno) il proprietario di giochi come Call of Duty Vanguard, a quanto pare c’è un’altra piccola sorpresa in casa Xbox, questa volta però al contrario.

Nonostante un numero imprecisato di franchise sono pronti a salire a bordo della nave Microsoft grazie appunto all’acquisizione di Activision Blizzard, ora è il turno di un titolo destinato a perdere l’esclusività e ad approdare anche sulla “concorrenza”.

Del resto, come forse saprete la notizia era già nell’aria alcuni giorni fa ma a quanto pare ora è assolutamente ufficiale.

Come riportato via comunicato stampa, The Artful Escape – il gioco di avventura musicale narrativa pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato dallo studio di Melbourne Beethoven & Dinosaur – porterà tutta la sua stravaganza psichedelica anche ai giocatori di PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 25 gennaio.

The Artful Escape è stato infatti lanciato lo scorso settembre su Xbox e PC e da allora è stato nominato per tre statuine ai The Game Awards, oltre a tre nomination ai Golden Joystick Awards e a un premio ai D.I.C.E. Awards.

Poco sotto, trovate un nuovo trailer rilasciato per l’occasione:

Con un cast stellare, immagini psichedeliche e un’eclettica colonna sonora originale, il gioco parla di un adolescente molto bravo a suonare la chitarra che intraprende un viaggio multidimensionale per ispirare il suo personaggio teatrale.

Di convesso, avete letto anche che Phil Spencer ha annunciato che gli abbonati al servizio Xbox Game Pass sono saliti a 25 milioni, in un mese che è davvero sfuggito di mano.

Ma non solo: sempre oggi sono stati svelati in anticipo anche gli ultimi giochi di gennaio che arriveranno nel servizio in abbonamento della Casa di Redmond.

Infine, nel frattempo già un altro gioco di successo in esclusiva Xbox sta per arrivare su console PlayStation.