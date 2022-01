Crash Bandicoot, Overwatch, e tutti gli altri franchise acquisiti da Microsoft

Se non l’aveste capito, Microsoft ha fatto l’affare dell’anno acquisendo Activision Blizzard, e guadagnando Crash Bandicoot come nuova mascotte nel frattempo.

Lo storico personaggio diventato l’icona dell’era PlayStation, che per onore di cronaca è da tempo che compare anche su altre console, fa parte dei tantissimi franchise di Activision Blizzard.

Tra i quali ci sono, a voler ribadire l’ovvio, anche i celebri brand di Blizzard tra cui Overwatch, che di recente è stato al centro di una controversia abbastanza spinosa che ha coinvolto anche LEGO.

Nel grande catalogo del conglomerato ci sono anche dei veri e propri kolossal come Call of Duty, che sarà interessante vedere come verranno trattati a livello di pubblicazione su altre console.

Come dicevamo, Activision Blizzard è un’azienda che possiede tantissimi franchise videoludici, tra i più importanti nella storia del medium, ed è stravolgente pensare a quanti di questi ora siano proprietà di Microsoft.

La casa di Redmond ha scosso inevitabilmente il mercato, con un’acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari che non ha precedenti nella storia dei videogiochi.

Due tra le più grandi aziende del mondo del gaming saranno una cosa sola, da qui a giugno 2023 quando si stima che il processo di acquisizione sarà completo a livello legale, e Microsoft aggiungerà ai suoi studi anche tutti i brand di Activision Blizzard.

Quali sono, esattamente, i franchise che entreranno nel catalogo e si affiancheranno a tutti gli studi first party e Bethesda, tanto per fare un esempio?

Ecco la lista completa, redatta dai colleghi di Gamespot:

Activision Call of Duty Crash Bandicoot Guitar Hero Spyro the Dragon / Skylanders Tony Hawk

Blizzard Diablo Hearthstone Lost Vikings Overwatch Starcraft World of Warcraft

King Bubble Witch Saga Candy Crush Diamond Diaries Saga Farm Heroes Saga Pet Rescue



Come potete vedere, una lista da far girare la testa. Chissà se Microsoft ne approfitterà anche per ridare vita a franchise fermi, come quello di Guitar Hero.

Molto importante anche il collettivo di franchise di King, la quale ha dalla sua alcuni dei brand più forti del mercato mobile, nel quale Microsoft si inserisce ora con i migliori esponenti.

Se, magari, titoli come Call of Duty continueranno ad uscire anche su PlayStation, di certo molti di questi verranno inseriti all’interno di Xbox Game Pass.

Microsoft, ad oggi, ha dichiarato che prenderà decisioni diverse a seconda del franchise, anche se ovviamente si vorrà tenere delle esclusive per la piattaforma Xbox.

Ora rimane da capire cosa ne sarà di Bobby Kotick, il discusso CEO di Activision Blizzard, il cui destino post-acquisizione non è ancora chiaro.