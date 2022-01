L’ennesimo gioco uscito come esclusiva Xbox sta arrivando su PlayStation (ed è una perla)

Sembra proprio che stia per arrivare un’altra esclusiva Xbox sul catalogo PlayStation, e si tratta di uno dei giochi indie più intriganti dei 2021 appena passato.

Parliamo di The Artful Escape, un platform originale ambientato in un mondo che reagisce prontamente alla musica proveniente dalla chitarra elettrica del nostro protagonista.

Il gioco è pubblicato da Annapurna Interactive, software house conosciuta anche per Outer Wilds, e originariamente è uscito per piattaforme Microsoft Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Recentemente però su WellPlayed è stata condivisa un’immagine che mostra una pagina del PlayStation Network dedicata proprio a The Artful Escape.

The Artful Escape PS5

Non c’è alcuna data d’uscita ma figura tra i giochi in arrivo prossimamente. La pagina è inoltre corredata di varie immagini appartenenti al titolo.

Sembra però che la pagina di The Artful Escape possa essere rintracciata solamente nel PlayStation Network di PS5, e soltanto nella sezione dedicata ai titoli di prossima uscita.

Cercando online qualcosa in più riguardo all’eventualità che il gioco arrivi su PSN non è possibile trovare niente di rilevante, inoltre non è chiaro se il platform potrebbe essere reso disponibile anche su PS4.

A conferma ci sarebbe anche il fatto che Shuhei Yoshida, a capo della divisione PlayStation Indies, ha commentato e poi retwettato il post di Annapurna in cui questa si congratulava con il team di sviluppo di The Artful Escape per aver ricevuto una nomination ai Dice Awards 2022.

Tutto ciò lascerebbe presagire che presto il titolo potrebbe essere disponibile anche per un numero decisamente più consistente di giocatori, sbarcando su console Sony.

Nel frattempo già un altro gioco di successo in esclusiva Xbox sta per arrivare su console PlayStation, e questa volta potrebbero non esserci dubbi a riguardo.

Inoltre sicuramente avrete sentito parlare dell’ultima importante novità del mondo PlayStation, che vede arrivare un nuovo visore per la realtà virtuale creato appositamente per la next-gen targata Sony.

Se però non state più nella pelle e volete saperne di più sui nuovi giochi PS4 e PS5 di quest’anno, sembrerebbe proprio che Sony stia tornando con un nuovo State of Play dedicato alle sue console.