Xbox perde un’esclusiva, ormai è pronta a sbarcare su PlayStation

Quello appena finito è stato sicuramente un anno molto importante e fruttuoso per Microsoft.

Abbiamo visto arrivare molti nuovi giochi e esclusive nel parco di titoli per Xbox, molti dei quali sono stati inclusi sin dal lancio sull’ormai avviato servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Una di queste esclusive è il particolarissimo The Ascent, sparatutto isometrico in tema cyberpunk uscito per il mercato Xbox a luglio dell’anno appena trascorso.

L’esclusività di The Ascent però potrebbe essere vicina a terminare, dato che il gioco pare possa arrivare su console Sony PS4 e PS5.

Secondo l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), che si occupa proprio di classificazione di videogiochi, The Ascent viene identificato come un titolo non più soltanto per console Xbox ma anche per Sony PlayStation, come potete vedere direttamente sul sito ufficiale a questo link.

La stessa lista di console aveva fatto capolino tramite un altro ente, stavolta di Taiwan, che si occupa di rating di videogiochi circa un mese fa.

Dato l’insistenza con cui questa notizia salta fuori, sembra proprio che anche i possessori di console PlayStation potranno (si presume a breve) mettere le mani su questo shooter di Neon Giant, e dunque Xbox dovrà cedere una delle sue più interessanti esclusive degli ultimi mesi.

Nel caso vogliate recuperare il titolo, vi ricordiamo che abbiamo già recensito The Ascent, il quale recupera estetica e tematiche cyberpunk in un mondo virtuale in cui le mega corporazioni la fanno da padrone e in cui il confine tra essere umano e macchina si assottiglia sempre di più – dando seguito alle riflessioni più disparate sul postumano che i giocatori avevano già cominciato ad apprezzare con l’uscita di Cyberpunk 2077.

Infine, rimanendo in tema, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è diventato uno dei giochi più venduti e giocati dell’intero 2021; a quanto pare, insomma, su PC CDPR si sta prendendo la sua rivincita.