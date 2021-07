Un’esclusiva PS4 riceve un taglio di prezzo “definitivo” su PS Store

The Last of Us Part II sembra essere stato scontato in modo permanente sul PS Store americano, dopo la sua uscita avvenuta lo scorso anno.

Il gioco Naughty Dog è ancora oggi considerato uno dei titoli fondamentali della passata generazione di console PlayStation.

Su SpazioGames vi abbiamo di recente spiegato perché il gioco è ancora un capolavoro, specie dopo primo anniversario dall’uscita della Part II.

Ciò non toglie che la curiosità di scoprire il nuovo progetto del team capitanano da Neil Druckmann è invero altrettanto alta.

Ora, il sequel delle avventure di Joel ed Ellie avrebbe ricevuto un taglio di prezzo sul PlayStation Store statunitense (via Push Square).

La versione normale è ora disponibile a 39,99 dollari, mentre l’edizione Digital Deluxe ha altresì visto una modifica di prezzo, toccando ora i 49,99 dollari.

A differenza di altri titoli scontati sul catalogo PlayStation, sembra non esserci una data di scadenza, suggerendo quindi che questo sarà di fatto il nuovo prezzo del gioco a tempo indeterminato.

Nel momento in cui scriviamo, non sembrano esserci stati “tagli” relativamente al PS Store europeo, sebbene non è da escludere che ciò possa accadere in tempi più o meno brevi.

Nel Vecchio Continente, Italia inclusa, le edizioni Standard e Digital Deluxe del gioco continuano ad essere rispettivamente proposte a 69,99 e 79,99 euro.

Nel caso vi dovessero essere cambiamenti di prezzo improvvisi, ve lo segnaleremo prontamente.

