The Last of Us Part II, Ellie può ricaricare l’arma senza usare le mani

The Last of Us e relativo sequel sono sicuramente due giochi davvero memorabili, in grado di lasciare il segno all’interno della softeca PlayStation e non solo.

Più in particolare, The Last of Us Part II è ricco (ricchissimo) di meccaniche di gioco realmente profonde, messe in piedi da una Naughty Dog in stato di grazia.

Del resto noi di SpazioGames ve lo abbiamo spiegato anche in uno speciale pubblicato in occasione del primo anniversario dall’uscita della Part II.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite, visto che in attesa di scoprire il nuovo progetto del team capitanano da Neil Druckmann alcuni giocatori continuano a scoprire curiosità realmente interessanti sull’ultima avventura di Ellie.

Via Reddit, un giocatore ha infatti pubblicato un interessante filmato nel quale è spiegato che la protagonista del gioco è in grado di ricaricare la propria arma senza usare le mani.

Nel filmato, visionabile poco sotto, vediamo Ellie sparare a bersagli casuali con diversi tipi di armi, ricaricando le varie bocche da fuoco in una maniera piuttosto “inconsueta”

Prima una carabina, poi la magnum e infine una semplice pistola, sembrano riuscire a fare scorta di proiettili in canna senza che Ellie muova un dito.

Chiaramente, com’è possibile intuire dal video, si tratta di un glitch davvero singolare: nel caso in cui il giocatore decidesse di un uscire dalla visuale di mira tentando contempo di ricaricare l’arma, può succedere che la protagonista non usi le proprie mani, “mangiandosi” di fatto l’animazione.

I proiettili sembrano infatti muoversi con il pensiero, finendo regolarmente all’interno del carrello della pistola o del fucile di turno.

Pur trattandosi di un bug, il problema non inficia in alcun modo l’esperienza generale, che resta in ogni caso estremamente curata in ogni suo aspetto.

Avete letto anche che da poco qualcuno ha portato all’attenzione quelle che sarebbero due feature presenti nel primo capitolo, ma sparite dal secondo?

Se invece volete rimanere stupefatti, la sorprendente riproduzione del diario originale di Ellie manderà in estasi i fan del franchise PlayStation.

Infine, date un’occhiata alla prima (e commovente) foto tratta dal set della serie TV ispirata a The Last of Us, attualmente in lavorazione.