The Last of Us, Naughty Dog conferma il suo prossimo progetto

Lo studio di The Last of Us ha svelato i primi particolari del suo prossimo progetto attraverso un’offerta di lavoro.

Naughty Dog, team di sviluppo noto in ultimo per The Last of Us Part II, ha rotto gli indugi e si è esposta pubblicamente per definire il suo prossimo progetto.

La software house californiana è da qualche tempo impegnata, secondo rumor, su un remake della storia con Ellie e Joel pubblicata in origine su PS3.

Tuttavia, è da molto che sappiamo che il multiplayer proprio di TLOU 2 era stato tagliato per divertare un gioco a parte.

Oggi apprendiamo, attraverso due offerte di lavoro captate da VGC, le coordinate di questo titolo ancora tutto da svelare.

Naughty Dog sta assumendo un gameplay scripter e un level designer, per quella che viene definita come la «nuovissima avventura» del team di sviluppo.

Questa avventura viene definita «il primo gioco standalone multiplayer dello studio», in cui Neil Druckmann e i suoi vorranno portare la propria impostazione story-driven per proporre un titolo unico nel genere.

Questa l’offerta di lavoro nella sua interezza:

«Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità dei nostri giochi story-driven firma in questo progetto multiplayer unico. Questa è una rara opportunità di lasciare un impatto nella tua disciplina e lavorare ad un’esperienza che sarà goduta, e condivisa, da milioni di giocatori in tutto il mondo».

Una descrizione coerente con la visione espressa di recente su PlayStation Blog da Hermen Hulst, boss di PlayStation Studios.

Secondo l’ex Guerrilla, «chi dice che un’esperienza multiplayer non può avere grandi storie, giusto?», e questo tipo di dichiarazione sembra proprio spalancare le porte a Naughty Dog nel settore.

Se tutto dovesse venire confermato, dovrebbe trattarsi di una nuova tappa nella storia dell’IP di The Last of Us.

Una proprietà intellettuale che si sta già ramificando in vari settori, compreso l’intrattenimento, con una serie TV imminente.

Ha recentemente rimesso piede persino nei fumetti, anche se stavolta non in via ufficiale ma attraverso un fan “famoso”.

Non si tratterebbe della prima “zampata” dei cagnacci su PS5, però: soltanto poche settimane fa è arrivato infatti l’update di The Last of Us Part II per la console next-gen.