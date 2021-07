The Last of Us serie TV: il regista ha confermato quando uscirà

The Last of Us, il capolavoro realizzato da Naughty Dog, tornerà presto a far parlare di sé anche grazie alla nuova serie TV prodotta da HBO.

Ispirato fedelmente alle vicende narrate nel primo capitolo del franchise, lo show promette di raccontare la storia di Joel ed Ellie in una maniera mai vista prima.

Il numero di episodi promette di essere infatti quello ideale per narrare le vicende del gioco nella loro interezza, senza tagli, ma con attori in carne e ossa.

Nel nostro ricco recap vi abbiamo del resto spiegato tutto ciò che sappiamo sulla serie TV in uscita prossimamente, le cui riprese hanno da poco preso il via.

Lo show televisivo di The Last of Us è al momento però ancora privo di una data di uscita ufficiale, sebbene il regista dell’episodio pilota potrebbe avere anticipato un dettaglio decisamente interessante.

Su Instagram (via GamesRadar), Kantemir Balagov ha elencato nella propria biografia i suoi progetti passati e futuri, includendo ovviamente anche la serie tratta dal gioco Naughty Dog.

Nel profilo dell’autore si può infatti leggere a chiare lettere che “The Last of Us series” è in arrivo nel 2022, confermando così in veste ufficiosa l’uscita nel corso del prossimo anno.

Considerando che le riprese dovrebbero concludersi all’inizio del mese di giugno, è molto probabile che il rilascio del primo episodio avverrà quasi certamente nella seconda metà del 2022.

Insieme a Balagov, il creatore di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann di Naughty Dog scriveranno e supervisioneranno la serie.

I registi Ali Abbasi e Jasmila Žbanić si occuperanno di dirigere altri episodi, a cui andranno ad aggiungersi due cineasti non ancora annunciati.

La produzione dell’adattamento del videogioco è iniziata questo mese a Calgary, Alberta. Gabriel Luna (che interpreta il personaggio di Tommy) ha recentemente condiviso una foto di lui e dei suoi colleghi sul set.

Recentemente abbiamo appreso quale sarà l’attrice che interpreterà Sarah, la figlia del protagonista Joel Miller già apparsa in un altro show prodotto da HBO.

Bella Ramsey sarà Ellie, mentre Pedro Pascal interpreterà invece il ruolo di Joel (tanto che uno scatto potrebbe averci mostrato quello che sarà il suo aspetto nella serie).