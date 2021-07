Xbox avrà il suo The Last of Us? In sviluppo “più giochi narrativi che mai”

Xbox ha fatto di giochi online e servizi una vocazione, ma in questo momento ha «più giochi narrativi che mai» in uscita.

L’etichetta di Xbox Game Pass sta puntando sulla diversità del proprio catalogo, e questo vuol dire che possiamo aspettarci delle sorprese nella sua proposta single-player e story-driven.

Già quest’anno vedremo qualcosa di atipico per la piattaforma, in un certo senso, con il seguito di Psychonauts che coprirà un’area tipicamente sguarnita.

Tra gli attesissimi c’è anche Senua’s Saga Hellblade II, che è appena tornato a farsi rivedere a margine dell’E3 2021.

A proposito dei prossimi arrivi su Xbox Game Pass, tramite cloud, PC e console, Phil Spencer – responsabile di Xbox – si è intrattenuto a parlare proprio dei titoli single-player.

Discutendone con The Guardian, l’EVP al gaming di Microsoft ha spiegato che per Xbox Series X|S c’è in mente anche qualcosa per «le forme tradizionali di giochi narrativi».

«Penso che probabilmente stiamo sviluppando più di questi adesso che mai nella storia di Xbox. I platform holder, che quella piattaforma sia una sottoscrizione o un hardware o un negozio, investono attivamente in cose nuove e probabilmente più rischiose perché, se funziona, traggono valore dal portare giocatori nell’ecosistema».

A queste parole ha fatto eco il boss di Xbox Game Studios Matt Booty, che ha aggiunto come la label non imponga ai suoi team di realizzare service game a meno che non vogliano

C’è dunque libertà nell’organizzazione – viene menzionato il caso di Compulsion Games, il cui prossimo gioco non è stato ancora annunciato – di realizzare giochi story-driven lo si dovesse volere.

Insomma, sappiamo che da tempo Microsoft studia giochi come The Last of Us Part II di Sony, maestra nel ramo delle storie raccontate attraverso i videogiochi, ed è probabile che presto o tardi una “risposta” a quel tipo di produzione arrivi.

Certo è che, fin dall’inizio delle acquisizioni per Xbox Game Studios, Spencer e i suoi hanno fatto capire di aspettarsi quello ma anche tanto altro.

Tra i titoli in arrivo con una componente narrativa importante abbiamo naturalmente anche Halo Infinite, sebbene all’E3 2021 l’accento sia stato posto su altro.