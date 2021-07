Uncharted, il “vero” Nathan ha un rimpianto per il progetto mai nato

Uncharted è la saga sviluppata Naughty Dog, divenuta col tempo uno dei marchi storici di PlayStation, tanto da diventare anche un film.

Il clamore generato dalla serie, incluso quello verso il quarto capitolo uscito su PS4, ha permesso a Nathan Drake di diventare una vera e propria icona videoludica.

Nel film, Tom Holland nei panni del giovane archeologo e Mark Wahlberg in quelli del mentore Victor “Sully” Sullivan racconteranno le origini del mito, com’è possibile intuire anche da una recente immagine ufficiale.

Ovviamente, i fan aspettano di vedere un primo trailer, nonostante una breve clip ci ha già permesso di farci un’idea di quello che ci aspetta.

Ricorderete in ogni caso che nel 2018 l’attore Nathan Fillion ha vestito i panni di Nathan in un fan movie di Uncharted diretto da Allan Ungar e visionabile poco sopra.

Ai tempi, Fillion spiegò che si trattava di qualcosa che voleva fare, ringraziando Ungar per l’opportunità e Naughty Dog per la creazione del personaggio, ottenendo tra le varie cose il plauso dei fan, desiderosi di rivederlo un giorno in un film vero e proprio.

Ora, in un’intervista con GamingBible, Fillion ha lasciato intendere di provare un piccolo rimpianto per il fatto di non aver potuto interpretare lui Nathan Drake:

Il mio unico rimpianto è che abbiamo dovuto attendere troppo tempo prima di vedere qualcuno al lavoro su un progetto legato ad Uncharted. Al di là di questo, mi pare che abbiano fatto tutto ciò che andava fatto. Sono davvero emozionato al pensiero di vedere il risultato finale. Amo i film e Tom Holland e Mark Wahlberg non ci hanno mai deluso. Insomma, ci divertiremo di sicuro.

Uncharted è atteso nelle sale a partire dal 18 febbraio 2022, sperando non vi siano ulteriori ritardi dovuti all’emergenza sanitaria mondiale.

In cabina di regia troviamo Ruben Fleischer, il quale ha preso il posto dei precedenti David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight.

Nel cast troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle, in ruoli ancora da confermare.

