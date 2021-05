God of War, serie TV in arrivo? Parla Sony

Mano a mano che Sony ha cominciato a pescare nelle sue IP videoludiche per film e serie TV, i fan hanno avuto un nome stampato in fronte: God of War.

Il titolo di Santa Monica Studio, recentemente oggetto di soft reboot, è stato chiesto a gran voce dagli appassionati di intrattenimento.

Con un seguito in cantiere, però, la software house e la stessa PlayStation Productions sono parsi impegnati su altri fronti.

Tra questi, la serie di The Last of Us, che sarà curata dallo showrunner di Chernobyl in collaborazione con HBO.

Ma che ne sarà mai di questa fantomatica e chiacchierata serie TV di God of War, si farà oppure sarà catalogata per sempre alla voce del chiacchiericcio?

Parlando ai microfoni del New York Times, un portavoce di Sony ha commentato i rumor che si sono susseguiti nel tempo.

«Anche giochi Sony come Twisted Metal e Ghost of Tsushima stanno ricevendo il trattamento TV e film», ha articolato la versione online della testata.

«Contrariamente alle speculazioni, uno che non lo farà, almeno non presto, stando ad un portavoce di Sony: God of War».

Una doccia fredda, insomma, per gli appassionati che chiedevano da tempo di vedere un adattamento dell’avventura di Kratos e Atreus.

Va detto, ad ogni modo, che è probabile che PlayStation Productions non voglia giocarsi tutte le sue carte all’inizio della propria operatività.

Non è da escludere, dunque, che questo fantomatico progetto possa farsi nei prossimi anni, magari quando sarà stato proprio Atreus a prendere il controllo della storia.

Quel che è certo è che la casa giapponese sta puntando e non poco sull’intrattenimento: Ghost of Tsushima, è stato annunciato poche settimane fa, riceverà ad esempio un film dal regista di John Wick.

Lo stesso dicasi di Uncharted, il cui lungamente in sviluppo lungometraggio con Tom Holland è ormai prossimo al lancio.

Un’altra produzione seriale imminente è quella di The Last of Us, che è giunta alla fase della ricerca di comparse poco fa.