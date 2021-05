Uncharted, il film: la nuova foto mostra Nathan e Sully (a caccia di tesori)

Uncharted è una delle serie di azione e d’avventura più celebri tra quelle uscite su console PlayStation.

L’ultima avventura di Nathan Drake, Uncharted 4: Fine di Un Ladro, è sicuramente tra i giochi più apprezzati di sempre nel catalogo titoli PS4.

Non sorprende quindi che l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog sia in cima alla lista dei film più attesi (nonostante sia stato posticipato ufficialmente all’inizio del 2022).

Ora, come riportato anche da ScreenRant, Sony Pictures ha rilasciato una nuova immagine dei protagonisti, ossia il giovane Nathan Drake (interpretato da Tom Holland) e Victor “Sully” Sullivan (con il volto di Mark Wahlberg).

Nel cast della pellicola anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle, in ruoli ancora da chiarire.

Nonostante siano in molti a temere che Holland non sia all’altezza del “vero” Nathan Drake dei videogiochi, il doppiatore del personaggio nella serie ha invece assicurato che la sua interpretazione sarà assolutamente appagante.

Il film di Uncharted arriverà al cinema l’11 febbraio 2022, è basato su una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins.

Della storia sappiamo ancora molto poco: l’idea sembra quella di agganciatsi ai flashback di Uncharted 3 e dell’ultimo Uncharted 4: Fine di un ladro, nei quali prendevamo il controllo di un giovane Nate.

Con molta probabilità, quindi, Uncharted – Il film sarà una origin story che racconterà la storia di Drake dagli albori della sua carriera di predatore di tombe.

Oltre a Sony, PlayStation Productions – nuova etichetta messa in piedi da Asad Qizilbash e Carter Swan assieme a Chuck Roven, Alex Gartner, Avi e Ari Arad – si occuperà di produrre la pellicola.

Prossimamente è attesa in ogni caso anche la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima, diretta dal regista di John Wick.

Anche il piccolo schermo verrà presto invaso da serie TV tratte da videogiochi di successo: in primis, tra alcuni mesi vedremo la serie di The Last of Us, curata dallo showrunner di Chernobyl in collaborazione con HBO.