Uncharted, un breve video mostra il film in azione

Uncharted è la serie di azione e d’avventura Naughty Dog, da anni divenuta un punto fermo dell’universo PlayStation.

Il successo del franchise, incluso quello del quarto capitolo, ha permesso a Nathan Drake di sbarcare presto al cinema, in uno dei film più più attesi della prossima stagione.

L’adattamento dell’omonimo videogioco sviluppato dal team di sviluppo di The Last of Us Part II arriverà solo a inizio 2022, dopo una lunga lavorazione rallentata anche dall’emergenza sanitaria mondiale.

Ora, Sony Pictures ha rilasciato un breve video promozionale contenente vari spezzoni tratti dai suoi film di prossima uscita.

Al secondo 1:32 del filmato, visionabile poco sotto, appaiono Tom Holland nei panni del giovane Nate e Mark Wahlberg in quelli di Sully (già visti in una recente immagine ufficiale):

Purtroppo, non si tratta di un vero e proprio teaser trailer del film (il quale dovrebbe in ogni caso arrivare nelle prossime settimane), bensì di uno sneak peak atto a solleticare la curiosità dei fan.

Nel resto del video, i dipendenti di ciascuna delle sei unità aziendali di Sony (servizi di rete e giochi, musica, immagini, prodotti e soluzioni di elettronica, soluzioni di imaging e rilevamento e servizi finanziari) condividono il loro impegno e le idee in base allo scopo della compagnia da diverse prospettive.

Uncharted sarà in ogni caso la prima produzione per il cinema prodotta da PlayStation Productions, l’etichetta fondata lo scorso anno da Asad Qizilbash e Carter Swan con la partecipazione di Chuck Roven, Alex Gartner, Avi e Ari Arad.

Nel cast troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle, in ruoli ancora da rivelare.

Non dimentichiamo anche che è in arrivo la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima, diretta dal regista di John Wick.

Purtroppo, l’unico a saltare al momento l’appuntamento con il grande e il piccolo schermo è il guerriero Kratos, visto che al momento Sony non ha intenzione di realizzare un live action di God of War.